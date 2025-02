O ex -comandante das forças armadas da Ucrânia Valery Zaluzhny 2022. disse Em uma entrevista à BBC, o major -general Viktor Nakorova, que era o principal consultor e então consultor Zaluzhny.

De acordo com Nazarov, em dezembro de 2022, em uma das reuniões do Conselho de Segurança e Defesa da Ucrânia, Zaluzhny deu um relatório que teve várias propostas sobre a estratégia da Ucrânia na guerra com a Rússia. Um deles significava “transferir hostilidades para território hostil”.

“Então, na opção que expressamos, era sobre a região de Belgorod. Essas foram as instruções de agir para criar uma ameaça muito séria ao inimigo. Da minha parte, havia uma proposta para os objetivos mais determinados”, disse Nazarov.

Em resposta à questão de saber se se supunha se, por exemplo, capturar o próprio Belgorod, Nazarov explicou que era um ambiente ou bloqueio para tirar o exército russo em greve para atingir Harkov e colocar um suprimento de grupo na área de Donbass

Segundo ele, as propostas foram anunciadas e “houve uma decisão política suficiente” para começar a especificá -las. Mas, como depois eles permaneceram, segundo ele, Nazarov teve a impressão de que essas idéias não estavam interessadas em ninguém.

Vladimir Zelensky enviou a Valery Zaluzhny para renunciar ao cargo de comandante das forças armadas das forças armadas em 8 de fevereiro de 2024. Ele foi nomeado comandante das forças da terra, o coronel general Alexander Syrfa em seu lugar.

6 de agosto de 2024, as forças armadas começaram ofensivas na região de Kurk e chegaram à cidade de julgamento, que estava ocupada. O comandante militar ucraniano foi criado em Sudge, alguns dos civis permanecem na cidade. O próprio Zelensky chamou as Forças Armadas da Ucrânia no “Log Strong” na região da foda em todas as negociações possíveis para alcançar a paz entre a Rússia e a Ucrânia.

“Parecia a todos nós que era um ou dois dias” O tribunal foi ocupado por três meses por forças armadas. Quantas pessoas ficam na cidade é desconhecida. Aqui estão as histórias daqueles que poderiam sair e tentar salvar seus entes queridos