Zara Dar, abandonou o doutorado e ingressou no Onlyfans, agora carrega palestras no Pornhub. isso é o que ganha

A criadora do Onlyfans, Zara Dar, causou sensação no domingo depois de revelar que estava enviando palestras STEM em sites adultos e ganhando uma quantia significativa de dinheiro. A YouTuber fez barulho no mês passado depois de anunciar que deixaria seus estudos de doutorado para se tornar uma criadora de conteúdo adulto.

“As pessoas podem não saber disso, mas eu posto os mesmos vídeos STEM no YouTube e no Pornhub. Embora o YouTube geralmente gere mais visualizações, a receita publicitária por milhão de visualizações no Pornhub é quase três vezes maior”, escreveu ele em X.

Dar alegou que o site adulto estava pagando US$ 1.000 (aproximadamente $86.500) por milhão de visitas. Enquanto isso, o YouTube ofereceu apenas US$ 340 ( $29.413) para o mesmo número de visitas. A criadora do conteúdo também afirmou em uma postagem separada que sua postagem descrevendo a diferença salarial levou ao banimento do LinkedIn.

“Quem imaginaria que STEM poderia prosperar em todas as plataformas? Acontece que ser adulto maximiza a receita publicitária, sejam algoritmos ou aulas de anatomia”, escreveu um usuário X.

“Eu ficaria fascinado em ver mais detalhes por trás disso, como CTR, tempo de exibição, etc. Os espectadores do PH estão assistindo com entusiasmo ou estão desapontados por não ter ido além da educação? Super interessante em qualquer caso”, disse outro.

“Parece uma ótima ideia”, entusiasmou-se um terceiro.

Dar se tornou viral no mês passado depois de anunciar seus planos de abandonar seu doutorado em engenharia. O YouTuber citou várias iterações da decisão, incluindo finanças e o atual “status acadêmico”.

“Eu estava fazendo Onlyfans enquanto fazia meu doutorado, que começou há cerca de 2 anos. Agora faço isso em tempo integral. Continuarei a ensinar conteúdo relacionado a STEM em meu canal no YouTube. Trabalhar no OnlyFans em tempo integral me deu a liberdade de aprender e compartilhar novos conteúdos”, escreveu ele em um longo tópico X no final de dezembro.

