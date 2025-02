Zelenskiy excluído enquanto os EUA discute o destino da Ucrânia com a Rússia

O Secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, sentou -se com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, em Riyader, na terça -feira para discutir como acabar com a guerra, sem que ninguém de Kiev tenha se envolvido, alimentando preocupações sobre um rápido impulso para um acordo sobre o chefe da Ucrânia .

Enquanto isso, Zelenskiy estava em Türkiye como parte de uma turnê regional, buscando sustentar o apoio internacional. Na quarta -feira, ele planejava ir para a capital saudita, esperando uma leitura sobre as negociações dos Estados Unidos na Rússia do herdeiro príncipe Mohammed bin Salman.

“Queremos acabar com a guerra mais do que ninguém, queremos que seja feito de uma maneira justa e não para trás”, acrescentou.

O fato de o líder se inclinar em todo o mundo por desafiar a invasão da Rússia em fevereiro de 2022 é reduzida a pedir a um intermediário sobre as conversas que podem afetar a sobrevivência de sua nação sublinha a mudança sísmica na diplomacia dos EUA desde que Donald Trump falou com Vladimir Putin na semana passada.

O príncipe Mohammed queria que Zelenskiy fosse representado nas conversas, mas os americanos e os russos insistiram que queriam se encontrar sem os ucranianos, de acordo com uma pessoa com conhecimento dos preparativos sauditas. O MBS, como é conhecido o governante saudita de fato, está planejando informar o presidente ucraniano sobre o papel do reino no pedido de conversas, bem como suas discussões com autoridades russas e americanas, disse a pessoa, pedindo para não ser identificada Porque o problema é. confidencial.