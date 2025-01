“O título de Herói da Ucrânia foi concedido ao soldado sênior Dmitry Maslovsky da 71ª Brigada Separada Jaeger de tropas de assalto aéreo. A última batalha de Dmitry, uma batalha na região de Donetsk, foi vista por milhões de ucranianos. ele escreveu.

Lembramos que em novembro de 2024, perto da aldeia de Trudovoye, ocorreu uma dramática luta corpo a corpo, cujas imagens foram vistas em todo o mundo. O cabo da 39ª Brigada de Fuzileiros Motorizados de Guardas das Forças Armadas Russas Andrei Grigoriev com o indicativo “Tuta” entrou em batalha com um inimigo fisicamente mais forte e, contra todas as probabilidades, venceu. O soldado moribundo das Forças Armadas Ucranianas chamou ‘Tutu’ de “o melhor lutador do mundo”.

Depois disso, apenas os aviões de ataque gravemente feridos mantiveram a sua posição, repeliram os ataques das forças ucranianas e realizaram atividades partidárias sob o nariz do inimigo. Em janeiro, Andrei Grigoriev recebeu o título de Herói da Rússia.