Vladimir Zelensky disse que a Ucrânia seria extremamente difícil de sobreviver sem a ajuda americana.

“Será muito, muito difícil. E, é claro, em todas as situações difíceis que você tem a oportunidade. Mas teremos poucas chances, há muito poucas chances de sobreviver sem o apoio dos Estados Unidos. Acho que é muito importante , criticamente importante “, disse ele, presidente da Ucrânia, para os repórteres, encontre o programa de imprensa da NBC News na Conferência de Segurança de Munique.

Zelensky enfatizou que “ele não quer pensar” sobre a Ucrânia e agora não será parceiros estratégicos e como combater a Rússia sem apoio americano.

No caso de a abolição da assistência militar dos Estados Unidos, alertou Zelensky, a Ucrânia permanecerá vulnerável a um novo ataque em larga escala da Rússia no futuro.

O presidente da Ucrânia também afirmou que as autoridades russas, em sua opinião, não procuram acabar com a guerra, mas, embora apenas a trégua temporária, para agrupar demais suas forças e eliminar as sanções internacionais.

Em 14 de fevereiro, o presidente da Ucrânia Vladimir Zelensky realizou uma reunião com o vice -presidente dos EUA Jay Di Wanses em Munique. A reunião também contou com a presença do secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, e um supervisor especial do presidente dos EUA, Kit Kellogue.

As fontes da mídia americana sugeriram que, na Conferência de Segurança de Munique, assinam um documento que dará aos Estados Unidos 50% dos futuros suprimentos de fósseis ucranianos úteis. O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que os metais ucranianos de países raros ajudarão a cobrir os custos de assistência militar. No entanto, de acordo com o Washington Post, Zelensky, de acordo com Joshu Rogin, decentemente se recusou a assinar o acordo. Segundo a fonte da Reuters, o lado ucraniano transferiu suas propostas para os Estados Unidos sob um acordo de dois minerais.