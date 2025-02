Zelensky disse que o drone russo atingiu o sarcófago no NPP Chernobyl

O drone de choque russo com uma unidade de luta alta na noite de 14 de fevereiro caiu em uma estrutura isolante construída sobre uma quarta unidade de força destruída em uma usina nuclear em Chernobil, disse o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky.

Segundo o líder ucraniano, a estrutura isolante é danificada. Houve um incêndio que já estava extinto no ponto de impacto: “Atualmente, o pano de fundo da radiação não cresceu e eles são constantemente monitorados. De acordo com estimativas iniciais, o dano ao abrigo é significativo”, disse Zelensky.

“A Ucrânia construiu esse abrigo junto com outros países da Europa e do mundo, junto com a América – com todos que querem segurança real para as pessoas. O único país do mundo que pode atacar tais casos, a ocupar o território de usinas nucleares e conduzir operações de combate, sem depender das consequências, é a Rússia de hoje. E esta é uma ameaça terrorista para o mundo inteiro “, disse o presidente da Ucrânia.

Zelensky postou um vídeo da explosão na região de Chernobian, bem como incêndios e as consequências de uma aeronave não tripulada. O chefe do cargo de presidente da Ucrânia, Andrei Ermak, também mostrou fotos da explosão e fogo na estação.

“A Rússia realiza esses ataques à infraestrutura ucraniana todas as noites e nossas cidades. A Rússia continua a aumentar seu exército. A Rússia não muda sua retórica anti -humana louca. E isso significa que Putin definitivamente não está se preparando para negociações. A preparação ainda está sendo enganada pelo mundo. É por isso que a pressão combinada de todos que aprecia a vida – é necessária pressão sobre o agressor. A Rússia deve ser responsável pelo que faz “, acrescentou Zelensky.

Na Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA), cujos funcionários estão na região de Chernobyl, ConfirmadoQue, na noite de 14 de fevereiro, eles ouviram os sons da explosão e viram o fogo. Eles foram informados de que o drone atingiu o sarcófago. Segundo a AIEA, não há sinais de membrana de proteção interna da estrutura isolante. “O nível de radiação dentro e fora permanece normal e estável. Não há relatórios de vítimas. Magages ainda estão seguindo a situação “, afirmou o comunicado.