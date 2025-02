Sob a ocupação russa, existem menos de 20% dos recursos minerais da Ucrânia e cerca de metade do campo de metais raros da terra, declarado Vladimir Zelensky em uma entrevista à Reuters.

O presidente da Ucrânia também expressou preocupação de que Moscou pudesse dar a esses recursos para seus aliados – Coréia do Norte e Irã. “Temos que parar de Putin e proteger o que temos – uma região de Dnieper muito rica no centro da Ucrânia”, disse Zelensky.

Segundo ele, a Ucrânia possui as maiores reservas de titânio da Europa, necessárias para a indústria aérea e espacial, bem como o Urano usado para energia e armas nucleares. Muitos leitos de titânio foram descobertos no noroeste da Ucrânia, longe das hostilidades, observa a Reuters. Segundo Zelensky, a Rússia sabia em detalhes onde estavam localizados os recursos críticos da Ucrânia, a partir da pesquisa geológica da era soviética, que foram devolvidos a Moscou em 1991.

Além dos raros metais terrestres, de acordo com Zelensky, Kiev e Washington, discutindo a idéia de usar armazéns de gasolina subterrâneos da Ucrânia para o gás natural relevado dos EUA. “Estamos prontos e queremos ter contratos para o fornecimento de GNL na Ucrânia. E, é claro, seremos o centro de toda a Europa “, disse Zelensky.

No início de fevereiro, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que pretendia entrar em um acordo com as autoridades ucranianas pelas quais Kiev receberia assistência nos EUA em troca dos metais de países raros. Tal proposta foi o “Plano de Vitória” de Zelensky, que representou a Casa Branca em outubro de 2024. Após a declaração de Trump, Zelensky chamou sua idéia de “absolutamente justa”. Segundo ele, ele disse a Trump que a Ucrânia estava aberta a investir empresas americanas.

A Ucrânia não é um dos países com os maiores depósitos de metais raros, mas possui suas reservas insubstituíveis, muitas das quais estão em territórios ocupados da região de Lugansk e Donjecsk.