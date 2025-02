Zelensky diz que 45.100 tropas ucranianas morrem em guerra

A Ucrânia perdeu 45.100 soldados no campo de batalha desde que a invasão total da Rússia começou há quase três anos, presidente Volodymyr Zelensky Ele disse.

Em entrevista ao jornalista britânico Piers Morgan Publicado no YouTube na noite de terça -feira, Zelensky colocou o número de soldados feridos em 390.000.

Os números não podem ser confirmados de forma independente. Enquanto a Ucrânia e a Rússia relatam que as perdas inimigas diariamente, raramente revelam o número de suas próprias vítimas.

Em geral, aceita que ambas as partes desempenhem suas próprias perdas e exageram as do inimigo.

Os serviços de inteligência ocidentais estimam até 100.000 soldados ucranianos e mais do que os soldados russos duplos morreram desde que Moscou lançou a guerra.

Além disso, existem milhares de vítimas civis, principalmente do lado ucraniano.

Zelensky também disse que está disposto a entrar em negociações diretas com o presidente russo Vladimir Putin Durante a entrevista com Morgan.

Além da Ucrânia e da Rússia, os Estados Unidos e a Europa também devem participar de conversas, disse Zelensky.

Não estava claro se Zelensky se referiu ao União Europeia ou os estados membros individuais.

“Se essa é a única maneira de trazer paz ao povo da Ucrânia e evitar uma maior perda de vidas, definitivamente iremos para esta reunião com esses quatro participantes”, disse ele.

“Não serei gentil com ele, considero -o um inimigo e, francamente, acho que ele também me considera um inimigo”, acrescentou Zelensky.

Porta -voz do Kremlin Dmitry Peskov Ele rapidamente demitiu os comentários de Zelensky como “conversa vazia”, ​​dizendo à agência de notícias estatal russa Tass que Zelensky havia proibido de negociar com Putin.

Peskov se referiu a um decreto assinado por Zelensky em setembro de 2022, depois que a Rússia anexou as quatro províncias ucranianas parcialmente ocupadas de Luhansk, DonetskZaporizhzhya e Kherson.

Embora o decreto não proíba negociações com o líder russo, ele estabelece que eles são impossíveis em vista da situação. Zelensky disse recentemente que o documento destinado a impedir o possível separatismo porque Moscou estava procurando canais de comunicação não oficiais com a Ucrânia naquele momento.

Em sua conversa com Morgan, Zelensky também levantou a questão das garantias de segurança, perguntando “o que Pacote de suporteQue mísseis (vamos conseguir)? Ou teremos mísseis nucleares? Então devemos receber mísseis nucleares.

Peskov respondeu que “tais declarações e comentários faz fronteira com a loucura”.

A Ucrânia entregou as mais recentes armas nucleares soviéticas em seu território em 1994 em troca de vagas garantias de segurança de Moscou, Londres e Washington. Zelensky descreveu recentemente isso como um erro.

As autoridades russas disseram quarta -feira que um ataque de drones ucranianos havia incendiado a região sul de Krasnodar.

O governador de Krasnodar, Veniamin Kondratyev, escreveu em Telegram que o ataque do drone havia sido repelido, mas que os detritos caíram sobre um tanque e causaram um incêndio.

As autoridades disseram que o incêndio havia extinguido e que não havia baixas. Nenhuma informação foi fornecida sobre o escopo dos danos.

O pessoal geral ucraniano confirmou o ataque.

A Ucrânia geralmente ataca os objetivos da Rússia, incluindo instalações de energia e logística que ajudam Moscou a combater a guerra.

Na Ucrânia, quatro civis e três policiais ficaram feridos em um ataque de drones russos na região sul de Kherson, de acordo com o escritório do promotor local.

A Rússia atacou a Ucrânia com dois mísseis e 104 drones durante a noite, disse o exército ucraniano na quarta -feira. Destes, 57 foram abatidos. A localização de 42 drones foi perdida.

A Rússia e a Ucrânia trocaram um total de 300 prisioneiros, 150 de cada lado, anunciou o Ministério da Defesa da Rússia na quarta -feira.

Zelensky confirmou a troca em X, escrevendo que “alguns desses homens estão em cativeiro há mais de dois anos”.

Zelensky disse que os prisioneiros que retornaram do cativeiro russo eram membros da frota que haviam participado da defesa de Mariupol, soldados do Exército, Força Aérea e Paratroopers.

Os membros da Guarda Nacional, da Polícia de Fronteira e da Força de Defesa Territorial, que consiste em voluntários e reservistas, além de um policial, também foram libertados.

Dizem que os Emirados Árabes Unidos agiram como mediador para troca.

As trocas de prisão estão operando sem problemas, apesar da falta de conversas substanciais sobre uma solução de paz para a guerra. Tais trocas são praticamente o único canal de comunicação diplomática entre Kyiv e Moscou.