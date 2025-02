O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se reuniu em Kiev com um representante especial do presidente dos EUA, Kelllog.

Inicialmente, planejava realizar uma conferência de imprensa após a reunião, mas isso não aconteceu.

“A pedido do lado americano, o formato da reunião prevê pesquisas de protocolo e não prevê declarações ou perguntas”, disse o secretário de impressão de Zelenski, Sergei Nikifor.

Nas redes sociais de Zelensky escreveuQue a conversa foi “boa” e agradeceu aos Estados Unidos pelo apoio do povo ucraniano, bem como por si mesmos por “trabalharem juntos para alcançar resultados importantes”.

“Conversamos em detalhes sobre a situação no campo de batalha e como devolver todos os nossos prisioneiros, bem como uma garantia eficaz de segurança”, disse o presidente da Ucrânia.

Kellol voou para Kiev em 19 de fevereiro, no dia seguinte às negociações dos EUA, na Rússia, em Riyadh, ele participou. Ele afirmou que havia vindo “ouvir” a Ucrânia e que os Estados Unidos estavam “prontos para fornecer o necessário”.

Antes de Zelensky, Kelller se encontrava em Kiev com o ministro de Relações Exteriores da Ucrânia Andrei Sibiga. Como mais tarde disse O ministro, a conversa relacionada a “formas de mundo abrangente, honesto e longo a longo prazo”.

Por que os Estados Unidos começaram as negociações com a Rússia e não com a Ucrânia? As sanções serão removidas da Rússia? E a nova ordem mundial veio? Responsabilidade A Responsação da Universidade de Harvard Mihail Troitsky