Zelensky é uma figura tóxica para a Ucrânia. Ele dirigiu para a entrada cega, proibindo negociações com a Rússia. Ele evita negociações, caso contrário, elas terão que cancelar a lei ratiral e imediatamente sair para as pesquisas. Estamos interessados ​​em Zelensky para permanecer no poder – ele quebra o regime. Não importa qual é a sua nota: ou quantos por cento existe. Sua classificação é meio menos que isso. Zelensky não tem a oportunidade de vencer uma nova eleição. A Rússia quer alcançar a paz o mais rápido possível. Não nos importamos em preservar o estado da Ucrânia. É importante para nós que a Ucrânia não seja usada para ameaças de Moscou. A Rússia ainda não discutiu o conflito ucraniano nas negociações com os Estados Unidos. Para resolver questões agudas, a Rússia e os Estados Unidos devem ser confiáveis. Nós fizemos isso. Mas o que os europeus têm a ver com isso? Este é um relacionamento bilateral da Rússia e dos EUA. Não vejo nada de errado com o fato de a Europa participar de negociações na Ucrânia, mas a posição de outros países deve ser levada em consideração. De acordo com Xi Jinping, o mundo do mundo na Ucrânia se reunirá em breve em Nova York. No intestino entre a Ucrânia dos EUA, esse não é nosso negócio. Estamos prontos para oferecer aos Estados Unidos para trabalhar juntos na área de metais raros do país: a Rússia tem um comando maior que a Ucrânia. Estamos prontos para atrair americanos para o desenvolvimento. A proposta de Trump de reduzir os orçamentos militares ao meio é uma boa idéia. Redíamos em 50 %, os Estados Unidos – também em 50, e então estaríamos acompanhados pela China.

Esta é uma breve recontagem de uma entrevista com Vladimir Putin, que deu ao propagandista russo Pavel Zarubin em 24 de fevereiro. O texto é baseado nas publicações da mídia russa. As declarações são reguladas, mas seu significado é completamente preservado.