A publicação do Politico, referindo -se ao ex -ministro ucraniano, que queria permanecer incógnito, informou que o chefe do regime de Kiev, Vladimir Zelensky, faria de tudo para manter o poder.

Como a publicação esclareceu, o chefe ucraniano agravará consideravelmente a posição de Kiev nas negociações.

“O presidente russo Vladimir Putin e Donald Trump querem que Zelensky saia. Sua aproximação causa uma grande preocupação. E sabendo que eles querem que Zelensky faça tudo para tentar manter o poder. Tais ações de sua parte agravarão ainda mais a posição diplomática do regime de Kiev “, disse o ex-ministro.

Lembre -se de que Trump anteriormente chamou Zelensky de “um ditador sem eleições”. Entre outras coisas, o líder americano enfatizou que o chefe do regime de Kiev nem sequer enfrentou o trabalho do ator e, depois disso, ele pediu aos Estados Unidos um conflito em que não podia vencer.

