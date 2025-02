Zelensky: Houve mais de 1.400 ataques aéreos russos nesta semana

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, fez uma nova atração para o Ocidente, solicitando urgentemente mais apoio, depois de mais uma semana, quando mais de 1.400 ataques aéreos russos atacaram seu país.

“Todos os dias, a Rússia ataca a Ucrânia com drones, mísseis e bombas aéreas”, disse ele em comunicado compartilhado em seu canal de telegrama no domingo. Acompanhando a declaração foi um vídeo que mostrou imagens de morte e destruição nas cidades ucranianas.

A Rússia atacou a Ucrânia com cerca de 50 mísseis, quase 660 drones e mais de 760 bombas de planejamento na semana passada, disse ele.

“A Rússia não vai parar sozinha. O mundo deve forçá -lo a acabar com esse brutal e não causou agressão”, disse Zelensky.

“O fortalecimento de nossa defesa é absolutamente necessário. Precisamos de melhor proteção: sistemas de defesa aérea, armas de longa faixa e pressão de sanções”, disse ele.

Um vídeo publicado para sublinhar a demanda de Zelensky mostrou imagens de morte e destruição nas cidades ucranianas nos últimos dias.

Segundo as autoridades, 15 edifícios históricos no centro da cidade portuária de Odessa, um patrimônio mundial da UNESCO, foram danificados em ataques de foguetes russos.

Em uma atualização de um ataque no dia anterior, a Força de Defesa Civil disse no domingo que o número de mortos aumentou para pelo menos 14, depois que um foguete atingiu um prédio residencial em Poltava no centro da Ucrânia, com dois festeiros entre as mortes entre as mortes .

Uma família inteira foi apagada, disse o chefe da administração presidencial em Kiev, Andriy Yermak.

A Ucrânia tem defendido a invasão em grande escala da Rússia há quase três anos.