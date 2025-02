Vladimir Zelensky aprovou a decisão do Conselho de Segurança Nacional e da Defesa da Ucrânia sobre a introdução de sanções econômicas pessoais contra numerosos empresários e políticos ucranianos. O regulamento apropriado foi publicado no site do Presidente Ucrânia.

De acordo com o documento, as sanções foram introduzidas contra os empresários Igor Kolomoisky e Constantine Zhevag, ex -proprietário do Privatbank, Gennady Bogolyubov, quinto presidente da Ucrânia Petro Porosenko e ex -deputado radictor.