Vladimir Zelensky, em uma entrevista à Reuters, anunciou a introdução de um sistema de chamadas nas forças armadas para jovens de 18-24

Segundo ele, os jovens serão levados ao Exército “voluntariamente por contratos especiais”.

“Um contrato especial, haverá muitas vantagens … também um subsídio monetário muito alto. Os detalhes serão publicados em um futuro próximo, nos próximos dias … será um contrato por um ano “, disse o chefe ucraniano.

Em 16 de abril, o presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky assinou a lei sobre a intensificação da mobilização na Ucrânia. O documento entrou em vigor em 18 de maio. Assim, de acordo com a nova lei, o exército ucraniano responsável por 60 dias atualizará informações sobre si mesmo nos escritórios da matrícula militar. As regras para apresentar a agenda também mudaram – agora pode ser atribuída pelo “caixão eletrônico da solicitação”. Além disso, a agenda será considerada uma mão, mesmo que o recruta não o tenha visto – para isso, será suficiente colocar um selo “sobre a impossibilidade de apresentação pessoal”. Além disso, a responsabilidade militar deve ter um documento de identidade militar com eles e estar pronto para apresentá -los a eles. Ao mesmo tempo, o momento da desmobilização não contém um novo decreto.

A lei marcial na Ucrânia é válida desde 24 de fevereiro de 2022, a mobilização geral – a partir de 25 de fevereiro de 2022. As autoridades da Ucrânia proibiram a partida de todos os homens de 18 a 60 anos.