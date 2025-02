Nesta semana, antes do início da Conferência de Munique sobre Segurança, que será realizada de 14 de fevereiro a 16 de fevereiro, representantes do presidente dos EUA, Donald Trump, chegarão à Ucrânia, disse o presidente ucraniano Vladimir Zelensky.

O líder ucraniano anunciou uma visita ao funcionário do governo Trump durante uma conferência de imprensa conjunta com o presidente do Banco Europeu de Investimento de Nadezhda Kalvino.

“Hoje, é importante se concentrar no trabalho prático das equipes da Ucrânia e dos EUA, na visão comum das principais coisas. Obviamente, pode haver opiniões diferentes, mas (deve ser) a visão usual das coisas principais – como parar Putin e como dar garantias sobre a segurança da Ucrânia “, disse Zelensky. – Esta semana será pessoas sérias do presidente Trump Trump Equipe na Ucrânia antes da conferência na conferência Munique.

O que são “pessoas sérias” em questão, o presidente da Ucrânia não designou.

Donald Trump chamou a cessação da guerra entre a Rússia e a Ucrânia para um dos pontos -chave de seu programa presidencial.

Fontes da Bloomberg relataram que o apoio especial de Trump à Ucrânia e à Rússia Kit Kellog apresentará o plano dos EUA para interromper a guerra na Conferência de Segurança de Munique. Kelllol negou informações sobre isso. Ele afirmou que o plano representaria Trump, mas “isso não acontecerá na próxima semana” (10 a 16 de fevereiro).

6 de fevereiro, Vladimir Zelensky disse que Trump não tem um plano oficial para concluir a guerra russa de Ikraini.