Zelensky não está pronto para assinar os minerais conosco: Fuente

Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky “Ele não está pronto” para assinar um acordo que daria acesso preferencial aos Estados Unidos aos raros minerais terrestres de seu país, disse uma fonte ucraniana à AFP.

Presidente dos Estados Unidos Donald Trump Ele quer que a Ucrânia dê acesso às empresas dos EUA como compensação por dezenas de bilhões de dólares entregues sob seu antecessor Joe Biden.

Mike WaltzO consultor de segurança nacional de Trump previu na sexta -feira que Zelensky assinaria o acordo em breve, mas os contornos do acordo proposto não foram divulgados.

“Na maneira como o rascunho é agora, o presidente não está pronto para aceitar, ainda estamos tentando fazer mudanças e adicionar construção”, disse uma fonte ucraniana próxima ao assunto da AFP no sábado.

“Não há Obrigações americanas No acordo sobre garantias ou investimentos, tudo sobre eles é muito vago e deseja extrair US $ 500 bilhões de nós.

“Que tipo de associação é essa? … e por que temos que dar US $ 500 bilhões, não há resposta”, acrescentou a fonte.

A fonte disse que a Ucrânia ofereceu emendas.

Ucrânia está olhando garantias de segurança dos Estados Unidos como parte de qualquer acordo que assina seus recursos naturais e minerais críticos.

O desacordo do acordo ocorre no meio de uma guerra de palavras entre Zelensky e Trump, que descreveu seu colega ucraniano como um “ditador” em uma publicação sobre redes sociais no início desta semana.