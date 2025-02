Zelensky: Putin quer continuar a guerra, não interessado em conversas de paz

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse no sábado que o presidente russo Vladimir Putin está interessado em prolongar a guerra, em vez de participar de negociações pela paz.

Em uma mensagem de vídeo direcionada ao país, Zelensky forneceu atualizações sobre a guerra russa-ucrania em andamento.

Ele alegou que a Rússia continua sua cooperação militar com a Coréia do Norte, dizendo: “Agora sabemos, como relata nossos relatórios de inteligência, que os russos estão criando novas divisões e desenvolvendo novas instalações de produção militar. Sua cooperação com a Coréia do Norte se expandirá. Infelizmente, infelizmente, Moscou, Moscou , Moscou, Moscou está estendendo tecnologias modernas, tecnologias de guerra, para essa região, incluindo a tecnologia de drones.

“E isso significa uma coisa simples: eles não são negociações ou paz que Putin está se preparando, mas a continuação da guerra, e não apenas contra nós, mas contra a Ucrânia. Eles agora estão aumentando seu exército em mais de cem mil soldados “” Ele acrescentou.

Ele enfatizou a necessidade de compartilhar esses desenvolvimentos com os aliados da Ucrânia, dizendo: “Precisamos de um entendimento claro: aqui na Europa, cada país terá que fortalecer sua defesa, e o objetivo de 5% do PIB para defesa não desaparecerá do Agenda “

Zelensky também lembrou que seu país recebeu aviões de combate francês da Mirage nesta semana. “Eles já estão trabalhando para nossa defesa”.

Ele acrescentou que a Ucrânia continua a coordenar com seus principais aliados, dizendo: “Estamos preparando um cronograma claro de reuniões com nossos principais parceiros: América, Europa e mundo islâmico. Temos datas específicas. Continuaremos nosso trabalho. Aprecio. Agradeço todos aqueles que estão nos ajudando!