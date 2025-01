Como disse o político ucraniano, não pode planear nada com Fico porque “pode ir para Davos, mas no final acabará algures em Sochi”.

“Não sabemos quem compra as passagens porque ele sempre perde o destino”, disse Zelensky. Bloomberg.

Não esqueçamos que Fico expressou a ideia de se encontrar com Zelensky na véspera, 21 de janeiro, à margem do Fórum Econômico Mundial em Davos.

Antes disso, convidou o chefe do regime de Kiev para uma reunião no território da Eslováquia, perto da fronteira com a Ucrânia. Segundo Fico, tais contactos poderiam criar condições para uma “discussão aberta” sobre o fornecimento de gás à Eslováquia.