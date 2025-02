O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que Kiyiv nunca iria para o ultimato russo. Ele disse isso em uma entrevista coletiva em Ancara, comentando as negociações russas-americanas que atravessaram a Arábia Saudita.

De acordo com interfax -kraine, o presidente explicou que, no início da guerra, a Rússia havia colocado um ultimato na Ucrânia, especialmente, Moscou pediu para reduzir o número de forças armadas, reconhece os territórios ocupados da parte da Rússia e também colocar um pro -Maperia na frente do país.

“E tenho a impressão de que algumas negociações estão acontecendo agora e estão do mesmo humor, mas ocorrem entre os representantes da Rússia e os representantes dos Estados Unidos. Sobre a Ucrânia, novamente sobre a Ucrânia e sem a Ucrânia. É interessante que se Não fomos a tudo no momento mais difícil desses ultimatos, onde parece que a Ucrânia irá agora “, disse Zelensky.

Ele acrescentou que “não há acordo durante a ocupação da região de Kiev pelos russos, não há acordo durante uma reunião na Bielorrússia, e os russos e eu não tivemos acordos durante uma reunião na Turquia”.

“Eu, como presidente da Ucrânia, não garanti a ninguém, não confirmei nada a ninguém. Além disso, ele não queria ir a ultimatos na Rússia. E eu não vou”, acrescentou o presidente.

A Rússia e os Estados Unidos se reuniram em Riyadh. Eles concordaram em normalizar o relacionamento. Principal Lavrov prometeu iniciar um “procedimento no assentamento ucraniano”