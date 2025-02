O presidente dos EUA, Donald Trump, ainda não tem um plano oficial para encerrar a guerra russa de Ikraini, disse o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

“Seu (plano) ainda não é oficial. Que está em certas publicações … Tenho certeza de que este não é o plano oficial do presidente Trump”, disse o líder ucraniano em uma conferência de imprensa com o presidente do Banco Europeu para a Reconstrução e desenvolvimento, Zadil Reno-Basso.

Kyiv já tem uma “visão” desse plano e, dos Estados Unidos, foi discutido “coisas específicas”, mesmo antes da inauguração de Trump, relata a palavra verde “interfax-ukraine”.

Segundo Zelensky, haverá muitas informações sobre o plano em potencial “em Kiev, não Kiev”. De certa forma, essas mensagens, ele disse, podem igualar a realidade, mas a maioria não. “Ainda vamos esperar por nossas negociações oficiais e resultados oficiais”, acrescentou o presidente da Ucrânia.

No final de janeiro, a edição ucraniana de “country.ua” Publicado Um plano para o final da guerra 100 dias, que, como dito, compilou uma equipe de Donald Trump. A publicação alegou que, nos últimos dias, esse plano “discutiu ativamente” em “círculos políticos e diplomáticos da Ucrânia”. Anteriormente, os consultores de Trump sugeriram várias opções para manter uma parada na Ucrânia, que excluiu a participação na Ucrânia na OTAN na OTAN -UI, pedindo concessões territoriais de Kiev.

Como relatou a Bloomberg, os aliados dos EUA esperavam que o supervisor especial de Trump na Ucrânia e o kit da Rússia Kellog apresentasse o presidente dos Estados Unidos no final da guerra na Conferência de Segurança de Munique. Na Alemanha, será realizado de 14 a 16 de fevereiro. Kelllol negou relatórios sobre isso. Ele afirmou que o próprio Trump representaria o plano, mas “isso não acontecerá na próxima semana”.