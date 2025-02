As autoridades ucranianas não sabem nada sobre negociações planejadas na Arábia Saudita, elas não participarão e não pretendem reconhecê -las. Ele anunciou isso durante um vídeo do presidente dos Emirados Árabes Unidos, Ucrânia, Volodymyr Zelensky, comentando os relatórios de uma reunião de representantes da Federação Russa e dos EUA Riyadh.

“A Ucrânia não aceitará (participação). A Ucrânia não sabia nada sobre isso. A Ucrânia considera quaisquer negociações sobre a Ucrânia sem a Ucrânia para aqueles que não têm o resultado. E não podemos reconhecer nenhuma coisa ou acordo sobre nós sem nós. E não reconheceremos tais acordos, citado “Vevensky” Interfax-Ukraine “.

O presidente observou que há uma “música bilateral” Moscou e Washington “nas próximas negociações são o direito de ter problemas bilaterais”.

Atualmente, Zelensky está em uma visita oficial aos Emirados Árabes Unidos. Em 18 de fevereiro, o presidente da Ucrânia irá para a Arábia Saudita. De acordo com Zelensky, sua viagem a Riyadh “não tem nada a ver com coisas que ocorrem na Arábia Saudita no nível de representantes dos Estados Unidos e da Rússia”.

Em 18 de fevereiro, está planejado uma reunião de representantes dos Estados Unidos e da Rússia em Riyadh. De Washington, secretário de Estado Marc Rubio, consultor do presidente dos EUA, Mike Walz, e um mensageiro especial de Trump no Oriente Médio, Steve Whitkoff participa de Washington. A reunião do Ministério das Relações Exteriores é apresentada na reunião, Sergei Lavrov e presidente assistente da Federação Russa Jurija Ushakov.

As negociações na Arábia Saudita publicaram anteriormente por Donald Trump sobre o fim da guerra russa de Ikraini. Ele afirmou que representantes da Rússia, EUA, Ucrânia, participariam deles. Os Estados Unidos, de acordo com as fontes de notícias da NBC, levarão primeiro negociações separadas com representantes da Rússia e Ucrânia antes das possíveis negociações conjuntas. Ao mesmo tempo, os representantes da Ucrânia, afirmam que o canal de TV ainda não foram convidados para negociações.

Kremlj disse que o principal objetivo da reunião de delegação russa com representantes dos Estados Unidos é a renovação das relações entre os países, preparando possíveis negociações sobre a conclusão da guerra russa da Ikraine, bem como a organização de uma reunião no Vladimir Putin e Donald Trump Reunião. Espera -se que ele possa ir para Riyadh no final de fevereiro.

Guerra Mil anos noventa. Lavrov voará para a Arábia Saudita para negociar com os Estados Unidos