KIIV: O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, acusou a Rússia de bombardear seus “próprios civis” de que eles se protegerem em uma escola na região de Kursk.

Zelenskyy disse que a Rússia lançou uma bomba aérea em um colégio interno enquanto civis ainda se preparavam para evacuar.

“É assim que a Rússia sai da guerra: Sudzha, a região de Kursk, o território russo, um internato com civis que se preparam para evacuar. Uma bomba aérea russa. Eles destruíram o prédio, apesar do fato de que dezenas de civis estavam lá”. Zelenskyy escreveu em um X Post no sábado (horário local).

“Foi assim que a Rússia libertou a guerra contra a Chechênia décadas atrás. Eles mataram os sírios da mesma maneira. As bombas russas destroem as casas ucranianas da mesma maneira. E até contra seus próprios civis, o exército russo usa táticas semelhantes”, acrescentou.

Segundo a CNN, a Ucrânia avançou em Kursk, conforme estabelecido pelo Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), um grupo de especialistas em DC, em 26 de janeiro. Por outro lado, o exército russo disse que havia recuperado a região.

No sábado, a Rússia lançou uma enxurrada de drones e mísseis na Ucrânia matando pelo menos 12 pessoas, informou a Al Jazeera.

A Força Aérea da Ucrânia disse que demoliu 56 drones e redirecionou 61.

Os Serviços de Emergência da Ucrânia disseram que um míssil atingiu um prédio residencial na cidade central de Poltava matou oito pessoas, incluindo uma criança, e feriu 17.

Na sexta -feira, um oficial militar ucraniano informou que as forças norte -coreanas provavelmente “retiradas das primeiras linhas na região de Kursk, na Rússia, depois de sofrer grandes perdas, informou a CNN.

O coronel Oleksandr, porta -voz das Forças de Operações Especiais do Exército Ucraniano, disse à CNN que as tropas norte -coreanas não foram vistas na batalha durante as últimas três semanas.

“A presença de tropas de RPDC não foi observada por aproximadamente três semanas e provavelmente foram forçadas a se retirar após sofrer grandes perdas”, disse Oleksandr Kindratenko à CNN.