Zelenskyy afirma que a Ucrânia foi alvo de 103 drones no sábado e mais de 600 ataques de drones na semana passada | Notícias do mundo

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, pediu o aumento das sanções à Rússia depois de alegar que a Ucrânia foi atacada por 103 drones Shahed e mais de 600 ataques de drones na última semana, juntamente com várias bombas aéreas guiadas e mísseis consistindo de mais de 50.000 componentes de todo o mundo. mundo. o mundo.

Num total de 630 drones de ataque, aproximadamente 740 bombas aéreas guiadas e quase 50 mísseis de vários tipos, num total de mais de 50.000 componentes autorizados de de todo o mundo.”

Observando que a pressão das sanções sobre as cadeias de fornecimento de componentes estrangeiros continua insuficiente, disse ele, “a Rússia continua a adquirir os componentes e as ferramentas de fabrico de que necessita – quase globalmente – e a utilizá-los nas armas que utiliza para aterrorizar a Ucrânia”.

Ele apelou a um maior reforço da cooperação com todos os parceiros da Ucrânia em matéria de sanções, sistemas de defesa aérea, armas de longo alcance e apoio aos soldados ucranianos.

“Essas prioridades ajudarão a proteger nossas cidades, vilas e posições na linha de frente. Agradeço a todos os parceiros que nos ajudam nisso”, conclui o post.

A postagem também incluía um vídeo mostrando áreas da Ucrânia que foram atacadas na semana passada. Entre eles estavam Kiev, Chernihiv, Sumy, Donetsk, Kherson, Kharkiv e Dnipro.

O vídeo reiterou a mensagem que o presidente ucraniano enfatizou repetidamente: aumentar o apoio e a defesa aérea à Ucrânia.

No início desta semana, o presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou na segunda-feira apoio adicional à segurança para atender às necessidades críticas de segurança e defesa da Ucrânia, de acordo com um comunicado do Departamento de Defesa dos EUA.

O pacote inclui a autorização de um pacote da Autoridade de Retirada Presidencial (PDA), no valor estimado de 1,25 mil milhões de dólares, para dotar a Ucrânia de capacidades adicionais para satisfazer as suas necessidades mais urgentes, incluindo mísseis para defesa aérea; munições para sistemas de foguetes e artilharia; e armas antitanque, de acordo com o Departamento de Defesa.

Num post sobre a Ucrânia Os Estados Unidos e mais de 50 nações estão unidos à Ucrânia.