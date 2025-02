O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, pediu a criação de um exército europeu em resposta à acumulação militar da Rússia, informou o Politico.

Em seu discurso na Conferência de Segurança de Munique (MSC), Zelenskyy também levantou suspeitas da possibilidade de que os Estados Unidos pudessem dizer “não” à Europa sobre questões que poderiam representar uma ameaça a ele.

“Eu realmente acho que chegou a hora da Europa acreditar em suas próprias forças armadas”, disse o presidente ucraniano. Ele acrescentou: “Vamos ser honestos, agora não podemos descartar que os Estados Unidos poderiam dizer” não “à Europa sobre questões que podem ameaçá -lo”.

De acordo com um relatório político, Zelenskyy enfatizou que a Europa precisava ingressar e ter uma única política de defesa estrangeira e mostrar aos Estados Unidos que o bloco é sério sobre sua própria segurança.

Ele disse: “A Europa tem tudo o que é necessário. Você só precisa se juntar e começar a agir para que ninguém possa dizer” Não “,” chefes ou rastreá -lo como um impulso “.

Ele disse que, apesar de enfrentar perdas no campo de batalha, o presidente russo Vladimir Putin está adicionando 150.000 soldados às suas forças armadas, que se diz ser maior que a maioria dos exércitos europeus, e está abrindo escritórios de recrutamento do recrutamento do recrutamento do exército a cada semana .

Zelenskyy disse: “Os preços do petróleo ainda são altos o suficiente para ignorar o mundo”. O presidente ucraniano disse que seus serviços de inteligência “estão claros que neste verão a Rússia planeja enviar tropas para a Bielorrússia sob o pretexto de exercícios de treinamento”, e acrescentou que poderia ser o começo das operações contra as nações européias vizinhas.

O presidente do Comitê Militar da OTAN, Almirante Giuseppe Cavo Dragone, disse que a aliança não pode confirmar o aviso de Zelenskyy sobre a Bielorrússia. Ele disse: “Acho que as agências de inteligência ocidentais são perfeitamente ativas nisso, então eu esperaria confirmações”.

Em seu discurso, Zelenskyy chamou o presidente russo Vladimir Putin de “mentiroso patológico” e acrescentou que ele não pode oferecer garantias reais de segurança. Ele disse que a Ucrânia “nunca aceitaria ofertas feitas atrás de nós sem a nossa participação”.

Ele disse: “Putin não pode oferecer garantias reais de segurança. Não apenas porque ele é um mentiroso patológico, mas porque a Rússia, em seu estado atual, precisa de guerra para manter o poder unido. E o mundo deve ser protegido disso”, de acordo com um relatório político .

Zelenskyy insistiu que a Ucrânia tem um futuro na Aliança do Tratado do Atlântico Norte (OTAN). Seus comentários ocorreram apesar das declarações do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e do Secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, que os membros da OTAN para a Ucrânia estão fora de tabela em qualquer acordo de paz final.

O presidente ucraniano disse: “Não aceitarei os membros da OTAN para a Ucrânia do lado de fora da mesa”. Além disso, ele disse: “Mas, neste momento, o membro mais influente da OTAN parece ser Putin porque seus caprichos têm o poder de bloquear as decisões da OTAN”.

Zelenskyy disse que um drone russo atingiu o sarcófago do reator nuclear de Chernobyl que transportou pelo menos 15 kg de explosivos apenas algumas horas antes do início da Conferência de Segurança de Munique (MSC). Ele disse: “Isso não é apenas louco, é a posição da Rússia”, disse Zelenskyy. “Um país que lança esses ataques não quer paz”.