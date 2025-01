O time de São Petersburgo anunciou a contratação do ponta do Botafogo. A transferência está estimada em 35 milhões de euros, relata o jornalista Fabrizio Romano. Ao mesmo tempo “Expresso Esportivo” escreve cerca de 30+2 milhões de euros. O contrato foi celebrado de acordo com o esquema “4+1”.

O meio-campista do Zenit, Arthur Guimarães, vai fortalecer a seleção brasileira. As duas partes também chegaram a um acordo sobre a transferência do meio-campista de São Petersburgo, Wendel, no final da temporada.

Luis Enrique fez 35 partidas pelo clube e pela Seleção Brasileira nesta temporada, marcando 7 gols e dando 3 assistências.

Arthur participou de 11 partidas. Ele marcou um gol e deu duas assistências aos companheiros. Pelo Zenit, o brasileiro sagrou-se campeão russo e conquistou a Copa e a Supercopa da Rússia.

Wendel disputou quinze partidas nesta temporada. Marcou um gol e deu 8 assistências. O jogador sagrou-se tetracampeão da Rússia com a seleção e também conquistou a copa do país e três Supertaças.