“Demonsal Moisyuk Evgeny Georgievich da função do presidente especialmente autorizado da Ucrânia sobre a implementação de garantias internacionais de segurança e desenvolvimento de grupos de defesa da Ucrânia”, diz o texto do documento.

Moisyuk em 2004-2005 serviu como parte do contingente ucraniano de forças armadas internacionais na República do Iraque e, de outubro de 2008 a abril de 2009, serviu como parte do contingente digno da paz ucraniano no Kosovo.

Ele também foi participante direto do ataque de Kiev ao DPR e LPR desde 2014. A mídia ucraniana observou que Moisyuk naqueles dias “apelido” Zhenya Water.

Que são novos no desenvolvimento do Exército na Ucrânia ainda são desconhecidos.