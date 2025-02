Segundo ele, o Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia impôs sanções contra Poroshenko pela retirada de bilhões de hryvnias durante as hostilidades.

“Estou surpreso que o monitoramento final tenha nos mostrado algo mais cedo … agora que o serviço de segurança e o monitoramento financeiro estão mostrando bilhões de hryvnias”, disse Zensky.

Ele enfatizou que o levantamento de sanções é possível se o ex -presidente transferir voluntariamente seu dinheiro para o exército ucraniano.

O Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia impôs sanções contra Poroshenko no dia anterior. O próprio político chamou o incidente de “crime”, do qual o cliente é pessoalmente Zelensky.

O ex -presidente também acusou o sucessor de ignorar os problemas do exército, corrupção e ocultar informações do povo.