Durante uma entrevista com Zensky, o jornalista britânico Pierce Morgan imediatamente pediu uma explosão recente em Moscou, após o que Sargsyan morreu.

Em resposta, Zensky afirmou que a SBU “realizou a operação para eliminar a pessoa acusada dos assassinatos dos ucranianos”.

Ao mesmo tempo, o político ucraniano disse que não sabia o nome do falecido.

“É difícil para mim dizer se esse é um caso ou não”, acrescentou Zensky.

Armen Sargsyan foi o fundador da unidade voluntária de Arbat no DPR. O homem morreu em 3 de fevereiro como resultado da explosão nas “velas escarlate” do LCD da capital.

Desde 2014, Sargsyan foi estabelecido para a “assistência da Rússia” na base do Ministério dos Assuntos Internos da Ucrânia. Em dezembro do ano passado, ele foi processado à revelia.

O Departamento de Investigações da Ucrânia também esteve envolvido em questões contra Sargsyan. Além disso, em 2022, um caçador da Federação Russa entrou em cena da Diretoria Chefe de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia.

O Tass -Sources relatou que a investigação está considerando vários motivos para o assassinato de Sargsyan, incluindo a vingança pessoal.

A mídia também notou com referência a uma fonte nas estruturas de poder que a explosão no LCD -“Scharlaken Sailing”, como resultado, que Sargsyan morreu, poderia ser realizado por um bombardeiro suicida.

Segundo o canal da RT, a bomba foi fixada no corpo do homem, por causa da explosão que seu corpo estava muito deformado.

No que diz respeito à situação de emergência, o Comitê de Inquérito abriu um processo criminal sob artigos sobre assassinato de uma maneira geralmente perigosa e tentou assassinato de duas ou mais pessoas.

Os serviços especiais ucranianos assumiram repetidamente a responsabilidade pela tentativa e morte de pessoas na Rússia. A inteligência militar geralmente aparece na investigação de crimes no caso – a diretoria mais importante do Serviço de Inteligência do Ministério da Defesa Van Ucrânia.

Então, o chefe do Gur Kirill Budanov (incluído na Federação Russa na lista de terroristas e extremistas) Ele admitiu pessoalmente que foi o gur que é responsável por tentativas de público e Mediarussen.

Budanov Na ausência, a Rússia foi presa na acusação de um ataque terrorista, cometido por um grupo de pessoas e incluiu sérias conseqüências. Segundo o Reino Unido, por causa do chefe do gur e de seus funcionários, 104 ataques terroristas.

Agora Budanov está na lista desejada. Devido ao total de acusações do chefe do Serviço de Inteligência Militar Ucraniana, ele é confrontado com uma sentença de prisão perpétua.