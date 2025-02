‘Zero Hygiene Standards’: o médico de Chandigarh atinge o luxuoso hotel Pune após uma experiência ‘nojenta’; As redes sociais reagem

A Dra. Ajayita declarou que, depois de retornar do spa do hotel, ela abriu um pacote de pente selado em seu quarto apenas para encontrar um pente penteado dentro. Expressando sua surpresa, ele questionou se o hotel também reutilizou serviços como escovas de dentes, chamando a prática “repugnante e anti -higiênica”.

Após esse incidente, ele levantou suas preocupações com o gerente geral do hotel. Ela disse que a situação se intensificou ainda mais. Segundo ela, ele era “rude, depreciativo e condescendente” em vez de resolver o problema.

Além disso, ele alegou que, quando apontou como as redes sociais poderiam afetar a reputação do hotel. O gerente supostamente respondeu de forma agressiva: “Faça o que quiser, vou ver o que preciso fazer!”

“Um hotel de 5 estrelas com zero padrões de higiene, confortos reciclados e um gerente geral que intimida os clientes? Inaceitável! “Ela escreveu.

“Eu estava lá no mês passado e, quando me registrei, outro casal só abriu a porta e entrou na sala! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ vino de un usuario de redes sociales.

“Encontrei um cuspe na minha bacia e alguns sabonetes usados ​​ao lado dos banheiros que me ajustei de alguma forma porque eu estava lá apenas por uma noite”, escreveu outro usuário no Twitter (agora x) enquanto me referia ao hotel da cadeia de serviços em Delhi.