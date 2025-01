Zoë Kravitz acabou de carregar a bonita tendência de roupas que todos na moda amam ou odeiam

A Haute Couture Fashion Week está em pleno andamento em Paris, e atrai algumas das celebridades mais chiques do planeta, como sempre. Uma dessas celebridades chiques não é outra senão Zoë Kravitz, que fez uma aparição no Saint Laurent Menswear Show ontem. Na ocasião, ela usava uma tendência de roupas na casa de moda para a qual as pessoas continuam sendo divididas desde o seu retorno. Mas se você gosta ou não, é inegável que a tendência é uma das mais bonitas da temporada.

A tendência de roupas para a qual me referi são os vestidos Boho, e Kravitz optou por um mini-robagem bege e um ombro da tendência. Ela escolheu combinar o atual vestido da temporada sazonal com um grande cinto de couro e sandálias de listras multicoloridas, também da marca. Com recente Chloe Coleções, Saint Laurent, influenciou o retorno da tendência de Boho. O consenso parece ser que alguns não estão totalmente prontos para o retorno que é tão sinônimo da estética do início dos anos 2000 e que as peças do Boho podem dobrar um pouco, mas uma olhada no fato de que Kravitz é chique e legal (e polido) pode convencer o oposto dos oponentes. Continue rolando para ver o visual por si mesmo e comprar vestidos semelhantes, se você é uma equipe Boho.

(Imagem de crédito: Lyvans Boolaky / Getty Images)

(Imagem de crédito: Lyvans Boolaky / Getty Images)

Em Zoë Kravitz: Saint Laurent Mini rascunhos com ombros de rascunho (US $ 3.700), Cinto de couro (US $ 1050) e Dominique Sandals in Satin Crepe (US $ 990)

