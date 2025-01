₹ 4,14 milhões perdidos devido a fraude cibernética devolvidos às vítimas em 2024: polícia de Puducherry

A ala de crimes cibernéticos da polícia de Puducherry recebeu 3.129 reclamações relacionadas a fraude cibernética em 2024. Um total de 133 primeiros relatórios de informação (FIRs) foram registrados até novembro de 2024 e 28 pessoas foram presas.

De acordo com um oficial da polícia, as vítimas perderam um total de Rs 46,08 milhões em fraudes cibernéticas no ano passado, acima dos Rs 10,83 milhões em 2023. Destes, Rs 4,14 milhões foram devolvidos às vítimas de crimes cibernéticos em 2024. Se o crime cibernético for relatado imediatamente dentro No “tempo de ouro” (30 minutos após a violação), a possibilidade de recuperar a totalidade do valor perdido é elevada, afirmou.

Fontes policiais disseram que o comércio online, a fraude online no emprego de meio período, o golpe de correio Fedex e a fraude de aplicativos de empréstimo instantâneo foram os maiores golpes de crimes cibernéticos (em termos de perdas financeiras) relatados em Puducherry nos últimos dois anos. Além disso, também surgiu uma fraude online chamada “detenção digital”.

Golpe de prisão digital

Em um golpe de prisão digital, os golpistas se passam por policiais para enganar suas vítimas. A polícia do crime cibernético recebeu até 46 reclamações de fraude de prisão digital em 2023, enquanto 175 reclamações foram recebidas em 2024.

O governo de Puducherry nomeou o Diretor de Tecnologia da Informação como Diretor de Segurança da Informação e um comitê especial será constituído para preparar uma política de segurança cibernética para o Território da União, acrescentou o funcionário.

A polícia do crime cibernético forneceu vários canais para denunciar crimes cibernéticos. Os cidadãos podem procurar ajuda ligando para a linha de apoio ao cibercrime 1930 ou visitando o site oficial, www.cybercrime.gov.in. As vítimas também são incentivadas a visitar a Delegacia de Crimes Cibernéticos para obter assistência e orientação pessoalmente.