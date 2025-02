10 candidatos em pesquisas de Fray para MLC, sem aposentadoria de indicações

As autoridades interessadas declararam oficialmente um total de 22.493 eleitores para as eleições da MLC para o círculo eleitoral dos professores na costa norte de Andhra Pradesh, que cobre seis distritos.

De acordo com a lista preliminar, existem 21.555 eleitores. Depois de receber pedidos de novos eleitores até 10 de fevereiro, as autoridades adicionaram 938 novos eleitores. Existem 13.508 homens e 8.985 mulheres. Existem 123 centros eleitorais para eleições. Destes, 13 estão no distrito de Visakhapatnam, 24 em Anakapalli, 11 no distrito de ASR, 29 em Vizianaram, 15 em Plvathypuram-manyam e 31 no distrito de Srkakulam.

“Um total de 10 candidatos apresentaram indicações para as eleições da MLC. As indicações não foram retiradas de acordo com o calendário na quinta -feira. Portanto, um total de 10 candidatos está na briga ”, disse o oficial de devolução e o colecionador de Visakhapatnam, MN Harendra Prasad, em comunicado oficial.

A contagem de votos será realizada na terra da AU Engineering College. As eleições serão realizadas em 27 de fevereiro, das 8h às 16h