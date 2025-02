10 Devotos matados quando o carro se chocam com um ônibus a caminho de Maha Kumbh

Dez pessoas que viajam em um carro Bolero foram mortas em uma colisão da frente com um ônibus em uma estrada na área da delegacia de Prayagraj Meja na sexta -feira (14 de fevereiro de 2025) à noite, disse a polícia no sábado (15 de fevereiro).

O comissário de polícia da polícia, Vivek Chandra Yadav, disse que os devotos do distrito de Korba, de Chhattisgarh, estavam indo para Maha Kumbh para dar um mergulho quando o Bolero em que estavam viajando colidiram na frente com um ônibus na estrada.

As 10 pessoas que viajam no Bolero morreram no acidente, enquanto as do ônibus sofreram ferimentos leves, disse o DCP.