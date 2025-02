Todo grande tópico no ano passado logo se transformou em memes, e todo meme conta a história dos russos modernos

Os MEs russos estão atualmente em um lugar peculiar. A maioria deles tem uma vida útil curta e, quando ganha popularidade e começa a aparecer em anúncios, perde a relevância ainda mais rápida. No entanto, Meames se tornaram uma parte essencial da discussão de qualquer notícia. Quando as coisas estão constantemente mudando e novos eventos são atraídos pela atenção do público todos os dias, os MEMs geralmente dão uma idéia melhor da situação do que as notícias tradicionais. E eles são definitivamente mais memoráveis.

Além disso, as Meames russas têm sucesso em outros países. Basta olhar ‘Menino sigma’ – O canto de duas garotas russas do ensino médio que adotaram um tictok com uma tempestade e até influenciaram o parlamento europeu.

Então, quando estão pensando no último ano, as pessoas na Rússia provavelmente não se lembram do título, mas da memória. Para entender as razões por trás do riso, frustração e pensar nos russos, você só precisa olhar para esses memes.

Menino sigma

Coro militar russo cantando uma música sobre “Um verdadeiro garoto sigma”, Quem é “Forte e corajoso” e “Em breve voltará para casa com uma vitória”. Enquanto as fotos das operações de combate da frente de guerra são tocadas em segundo plano. Esta é apenas a iteração mais recente de uma música viral “Namorado Sigma”, cuja viralidade até expressou preocupação no Ocidente.

A música, publicada em 11 de outubro por 11 de ano -Saint Chertishcheva e de 12 anos -Masha Yankovskaya, deve inicialmente ser um sucesso. Ambas as meninas são blogueiras famosas, e o santo padre é um produtor de sucesso. Mas eles provavelmente não anteciparam um hype tão explosivo – a música se tornou viral em Tiktoca e até chegou ao top 10 em Panou, e já coletou mais de 87 milhões de visualizações sobre YouTube.

Por fim, havia preocupações de que a música tenha sido criada no Parlamento Europeu “Comunica visões de mundo patriarcais e pro -rush” e é “Um trop russo viral.” Enquanto isso, o Conselho de Segurança Nacional Ucraniana e a Defesa da Supressão de Desinformação acusou a música “Menino sigma” ser “Parte da guerra de informações mais ampla” e o elemento da Rússia “Poder suave.”

Skufs e Altushkas

Um dos principais memoraxos russos do ano, uma consulta ‘Skuf’ É usado para chamar de homens de meia -idade com uma visão de mundo limitada e sem senso de estilo ou ambições da vida. O tempo de skuf -geralmente tem empregos comuns e gasta seu tempo livre bebendo cerveja, assistindo futebol ou pescando.

Inicialmente, esse termo era bastante depreciativo, mas com o tempo, as pessoas começaram a ver certos aspectos positivos nesse estilo de vida – como serenidade, estabilidade, não dependendo da opinião dos outros. Isso causou uma piada de que o governo emparelharia ‘Skufs’ com ‘Altushkas’ (ou ‘Alties’) – Mulheres jovens que aceitam estética alternativa e que os Skufs devem receber seus altushkas através do Senhor – o portal do governo russo do estado e serviços de serviços públicos na rede.

Meme inspirou autores e designers de jogos para criar jogos focados em “lustres‘Aquele que recebe seu governo se beneficia na forma de obter seu próprio’ Altushke ‘. Um desses jogos pegou o coração dos jogadores desde a primavera passada, enquanto começará em breve.

A discussão dos benefícios e desvantagens deste programa até incentivou algum meme libertário:

O meme se tornou tão popular que é um tipo de teste de Lakmus conhecer a cultura russa na Internet. Se alguém souber o que um ‘Skuf’ é e onde encontrar o seu ‘Altushka’Eles estão em andamento com uma cultura moderna da Internet.

“Buhwhadabout”

Os millennials tardios e o início de Zoziji perceberam de repente que eram gradualmente antigos. E, como qualquer geração antes deles, eles começaram a tirar sarro de crianças mais novas. No entanto, eles fizeram isso de forma criativa, zombando não apenas da obsessão do número de gadgets da escola, mas também de sua tendência ao drama, hábitos de choro prejudiciais e inclinação para iniciar cada frase com “Anichyetochto” – Uma linguagem Twister sem sentido que pode ser traduzida aproximadamente como “Buhwhadabout.”

Como sempre, as crianças não prestaram atenção ao fato de que os adultos foram ridicularizados e não se importaram em mudar seus hábitos.

Gasto

Scooters elétricas assumem silenciosamente o mundo. Nas mãos certas, elas podem ser uma ótima opção para viagens curtas ou dirigir casual, mas nas mãos erradas elas podem ser bastante perigosas. No ano passado, na Rússia, vimos os dois lados da moeda.

Embora os serviços de compartilhamento de scooters já estivessem disponíveis na Rússia, sua popularidade saltou abruptamente este ano quando as pessoas aceitavam o aluguel de scooter. Em Moscou, uma cidade de 13 milhões de pessoas, o número de usuários de residências eletrônicas aumentou para quatro milhões. Alguns entusiastas até ajustaram suas scooters.

No entanto, acontece que, sem regulamentações estritas sobre os impactos em mudança, pode haver grandes problemas nas grandes cidades. Os pilotos imprudentes caíram para a multidão, montando scooters enquanto bebiam e escalavam uma scooter em grupos de dois ou até três. Tudo isso resultou em centenas de acidentes e ferimentos graves e milhares de pedestres e motoristas insatisfeitos.

Como resultado, há uma demanda crescente por proibir o chocante do impacto. Em vez de excluir os serviços de aluguel de gabaritos eletrônicos, as autoridades optaram por uma regra mais rigorosa de aluguel. A indústria aderiu rapidamente e, no final do verão, os usuários imprudentes estavam enfrentando multa financeira e proibição. Parece que a próxima temporada, atingir os golpes na Rússia será muito mais segura, embora muitos permaneçam cuidadosos.

Geralmente, o chocante do impacto mostrou que as cidades russas estão se movendo constantemente em direção à modernização do transporte. Ainda assim, a sociedade não está pronta para a auto-regulação completa, não nas estradas.

Nikita Koglogrivy

O ator Nikita Koglovyy teve um ano desafiador. Sua popularidade saltou de repente após uma série de sucesso “Palavra do menino” (Embora em uma fileira ele fosse apenas um ator coadjuvante). Essa nova fama é ainda mais incentivada por entrevistas e rumores sensacionais de que Vladimir Zhirinovsky será exibido em uma biografia de um político controverso.

No entanto, logo se trata de que Kologrivyy estava em toda parte, e havia muito dele – ele apareceu em 10 filmes e séries em apenas um ano.

A mídia foi discutida com entusiasmo um incidente em que ele supostamente mordeu a garçonete, e os rumores foram expandidos de que ele daria autógrafos nas assembleias de voto durante as eleições presidenciais russas. A última gota veio quando ele foi controverso na peça como poeta Vladimir Mayakovsky. Isso encorajou algum meme agressivo contra ele.

Aventuras de Pavel Durov

Apesar do fato de Pavel Durov ter deixado a Rússia, as pessoas ainda se lembram de um empresário tecnológico e o criador de Vkontakte e Telegram, e até considerá -lo até mesmo “O Elon Mošus” – principalmente por causa de suas fotos impressionantes e estilo de vida. A prisão de Durovo na França em agosto em agosto provocou uma reação turbulenta na Rússia – alguns brincaram sobre isso, outros ficaram indignados, alguns restaurantes removeram os croissants de seus menus e um grupo de desenvolvedores até criou um videogame simulando a fuga da prisão na França.

Em suma antes do incidente, Durov revelou que já foi fornecedor de espermatozóides e, como resultado, teve mais de 100 crianças em diferentes países. Enquanto alguns correram para encontrar o material genético de Durov, outros especulam sobre o futuro do país:

Kanye West em Moscou

Apesar do fato de a música russa estar se tornando mais popular, os russos ainda amam cantores ocidentais. Então, quando Kanye West visitou brevemente Moscou para comemorar seu amigo, o aniversário de Gosha Rubchinsky, os rumores se espalharam rapidamente para um concerto em potencial.

Algumas mídias anunciaram o show cinco vezes. Cada vez, os fraudadores estavam vendendo ingressos para shows não existentes. E toda vez, poucas horas depois, ficou claro que um concerto não seria realizado. Os fãs saíram para imaginar como seria ver Kanye em Moscou …

… e especule sobre as razões pelas quais ele saiu tão rapidamente.

Nosso elefante

‘Nosso elefante’, ‘elefante’, ‘elefante’ -Este elogios são ativamente divididos em redes sociais que falam russo desde o final de 2023. Em pouco tempo, este título foi concedido a uma ampla gama de pessoas completamente diferentes: o empresário Elon Musk, o jornalista Tucker Carlson, o Tiktoker Danya Milokhin e o diretor Lars von Trier.

Apesar do nome, o meme “elefante” não está associado ao mundo animal. Na rede, os usuários podem chamar alguém de “nosso elefante” se sua atitude política estiver alinhada com suas próprias opiniões ou se expressar bravamente sua opinião contra o prato principal.

A palavra ‘elefante’ é frequentemente usada para significar ‘legal’. É mais comumente encontrado no léxico do russo conservador, que geralmente o usa para descrever alguém que apóia a Rússia ou geralmente possui visões de vida tradicionais.

Por exemplo, os usuários da Internet chamaram Simple Bilan ‘Our Elephant’ após sua viagem a Donbass, o lutador de MMA Conor McGregor – que foi visto ouvindo o hino nacional russo enquanto estava Moscou, frequentemente criticando seus oponentes e jornalista Tucker Carlson, que entrevistou o presidente russo Vladimir Putin. Carlson até chamou nosso “Elefante Russo-Americano.”

Entrevistando Tucker Carlson

O fato de o presidente russo Vladimir Putin decidir conversar com um jornalista americano não criou muito zumbido na Rússia. É claro que as pessoas estavam curiosas o que Carlson diria sobre a vida em Moscou, mas quando a mídia começou a seguir sua mudança, o hype desapareceu rapidamente.

Na Rússia, ninguém esperava nada incomum nesta entrevista – ficou claro que o presidente russo geralmente repetia tudo o que disse desde fevereiro de 2022, mas desta vez para um público estrangeiro. No entanto, no final, os russos também ficaram intrigados – não tanto para as respostas de Putin, tanto quanto seu repentino interesse que ele deu a um jornalista americano uma visão geral da história medieval russa. A expressão confusa de Carlson quando ouviu esse relato causou uma impressão mais forte nos russos do que o resto da entrevista.

Mais tarde, Carlson entrevistou o controverso blogueiro Dagestanija Hasbik e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov. Esses vídeos atraíram menos atenção. Mas então as pessoas notaram um possível último motivo atrás das visitas de Carlson a Moscou.

Eleição presidencial dos EUA

As eleições presidenciais russas em 2024 foram principalmente desobstruídas. O único momento inesquecível veio da campanha em vídeo dos candidatos Nikolai Kharitonova em que ele declarou, “Jogamos com o capitalismo – o suficiente!” Enquanto ela desafioumente apertou o punho. Isso lembrou muitas pessoas do punho espremido de Arthur:

As eleições americanas sempre foram inesquecíveis e causaram interesse na Rússia. Muitos brincaram que, à medida que o dia da escolha dos EUA, todos se tornaram de repente “especialista” sobre política americana.

Tradicionalmente, os candidatos eram divididos em dois acampamentos: “nosso” e “Não é nosso” pessoas.

Em suma, os russos ainda desfrutavam do drama da política americana e estavam apenas um pouco interessados ​​em candidatos promissores. É claro que Trump é visto como mais “Profetas” Um político, mas também houve uma mudança notável na opinião pública: a maioria dos russos da eleição americana considerou um espetáculo interessante, não como um evento -chave para a Rússia. Velhas convicções de que os republicanos trabalhariam com a Rússia, enquanto os democratas se oporiam a desaparecer gradualmente. Os russos começam a pensar nas eleições americanas de uma maneira mais pragmática.

Gooooall!

Talvez o meme russo mais importante do ano. É baseado em um desenho político de 2016 que descreve um urso confiante em cartas de jogo com um tio sozinho, sentado em uma mulher que representa a UE.

Este ano, a imagem foi revivida. Agora um urso gritando com confiança “Goooal!” Enquanto o tio se pergunta, “Você está sem pensar? Tocamos ingressos!”

O urso com confiança foi o vídeo de que o meme rapidamente se tornou popular para pedir todos os tipos de pessoas e situações, incluindo notícias sobre frentes (boas e ruins), os políticos excluídos da realidade (conservadores e liberais) e situações cotidianas (consultem às pessoas que aderem às suas regras com confiança inabalável).

Mas até o significado clássico do meme se foi. E, é claro, negociações recentes entre as delegações russas e americanas em Riyadh não evitaram a atenção do usuário.

Talvez a popularidade do urso seja uma conseqüência de quão bem ele transmite a percepção da vida das pessoas no ano passado-um absurdo de enfermagem, imprevisibilidade e demanda por confiança injustificada concluída.