10 melhores países para criar filhos confortavelmente e felizes

Yakarta, vivo – Criar filhos é uma grande responsabilidade, e o ambiente de residência é muito influente em seu desenvolvimento. Alguns países do mundo oferecem instalações extraordinárias para famílias, como educação de qualidade, melhores serviços de saúde e um equilíbrio entre vida profissional e família. Se você está pensando em mudar para o exterior para o futuro de uma criança melhor, aqui estão 10 países que podem ser a melhor opção, lançar de Linda casa.

Leia também: O governo melhora a qualidade do poço e da educação através de alimentos nutricionais gratuitos.

 Ilustração de pais e filhos

1. Noruega

Leia também: Acusar sua mercadoria é usada para não vender, o homem de Burn Medan, pai biológico

A Noruega é conhecida como um dos países com a melhor qualidade de vida. Alta segurança, sistemas educacionais extraordinários e licença de pais longos o tornam o local ideal para a família. Os pais da Norwegia chegam a 49 semanas com salário total ou 59 semanas com um salário de 80%. Além disso, o jardim de infância (Berçário) Aqui é muito acessível, para que as crianças obtenham educação e socialização desde o início.

2. Suécia

Leia também: O entusiasmo dos estudantes indonésios crescendo no estudo na Expo 2025 do Reino Unido 2025

A Suécia está muito preocupada com o bem -estar da família. Os pais podem desfrutar de 480 dias de licença paga para cuidar de seus filhos, que podem ser compartilhados entre pais e mães. O país também oferece um excelente sistema de educação e serviços de saúde, bem como uma atmosfera para crianças com muito espaço verde para brincar.

3. Dinamarca

A Dinamarca é conhecida como um dos países mais felizes do mundo. O sistema educacional é de alta qualidade e o equilíbrio entre vida profissional e família é muito considerado. As crianças podem obter educação gratuita para a universidade, enquanto os pais recebem serviços de apoio e financeiros Berçário acessível.

4. Finlândia

Se você quer que as crianças obtenham a melhor educação, a Finlândia é o lugar. O sistema educacional aqui é famoso por sua abordagem descontraída, mas eficaz. As crianças não estão carregadas com testes excessivos, e sua principal abordagem é desenvolver criatividade e habilidades para a vida. Além disso, a Finlândia tem ar limpo e um ambiente saudável para o crescimento e desenvolvimento de crianças.

5. Islândia

A Islândia é um dos níveis mais baixos de crimes do mundo, o que o torna um ambiente muito seguro para criar filhos. Além disso, este país possui um sistema gratuito de serviços de educação e saúde, bem como políticas extraordinárias de bem -estar familiar.

6. Canadá

O Canadá oferece serviços de saúde gratuitos, educação de alta qualidade e cidades familiares. Com tantos parques nacionais e espaços verdes, as crianças podem crescer em um ambiente saudável e de aventura. Além disso, a política de imigração canadense é bastante aberta a famílias que desejam ficar lá.

7. Japão

O Japão é conhecido por seu sistema educacional disciplinado e tecnologia sofisticada. As crianças aprendem valores como responsabilidade e trabalho duro desde tenra idade. Os serviços de saúde no Japão também são extraordinários, e o meio ambiente geralmente é muito seguro para as crianças crescerem e se desenvolverem.

8. Holanda

A Holanda é frequentemente conhecida como um dos melhores lugares para criar filhos. As crianças aqui são conhecidas como as mais felizes do mundo, graças ao sistema educacional que não é muito premente e ao ambiente de apoio social. Além disso, a cultura do ciclismo na Holanda permite que as crianças sejam mais independentes em viajar para a escola ou o pátio de recreação.

9. Portugal

Portugal oferece um equilíbrio de vida extraordinário com custos de vida mais baixos do que outros países europeus. Os serviços de educação e saúde aqui são de alta qualidade, enquanto a comunidade é amigável e amigável. Além disso, um clima quente faz de Portugal um local ideal para famílias que gostam de atividades ao ar livre.

10. Nova Zelândia

A Nova Zelândia é um país com paisagens naturais extraordinárias e alto nível de segurança. O sistema de saúde é muito bom e as crianças têm muitas oportunidades de crescer em um ambiente saudável e ativo. A educação aqui também é gratuita para o nível médio, com abordagens que se concentram mais na exploração e criatividade.

Cada país tem suas próprias vantagens em criar filhos. Se você priorizar a melhor educação, a Finlândia e o Japão podem ser uma opção. Se o bem -estar da família for priorizado, a Noruega e a Suécia são o local ideal. Enquanto isso, se você está procurando um equilíbrio entre a vida moderna e natural, o Canadá e a Nova Zelândia pode ser uma opção interessante.

Mudar para o exterior não é uma decisão fácil, mas escolher o país certo pode fornecer um futuro melhor para seus filhos. Então, qual país é o mais adequado para sua família?