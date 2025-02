10 missões para mitigar o conflito animal animal

Uma reunião de alto nível liderada pelo secretário principal adicional e pelo chefe da força florestal decidiu formar 10 missões para abordar o crescente conflito da vida humana no estado. A reunião decidiu emitir avisos aos proprietários de florestas para eliminar imediatamente o crescimento da vida selvagem nas propriedades.

Um sistema de monitoramento real de tempo será estabelecido para rastrear a presença de animais selvagens perto de áreas residenciais. Além disso, a reunião decidiu monitorar a proposta apresentada à Autoridade de Gerenciamento de Desastres do Estado (SDMA) de fornecer instalações e sistemas avançados aos 28 equipamentos de resposta rápida (RT) que operam no estado.

Cuidado será dado àqueles que viajam à noite nas estradas que passam pelas florestas.

Como parte do monitoramento da missão em tempo real, o elefante passa e as rotas de movimento regular dos animais selvagens em todas as divisões florestais do estado serão monitoradas continuamente e medidas preventivas serão estabelecidas para evitar o conflito de animais-manimais, enquanto Que a resposta primária da missão garantirá a formação de equipamentos de resposta voluntária primária para garantir a intervenção do tempo nos problemas de conflito da vida humana no estado.

Essas equipes atingirão as zonas de conflito imediatamente e tomarão as medidas preliminares necessárias para resolver a crise mesmo antes que os RTTs cheguem ao local.

Através do conhecimento tribal da missão,eleO Departamento de Florestas e Vida Selvagem em associação com o Kerala Forest Research Center iniciará uma coleção de conhecimento tradicional adotado por 36 comunidades tribais de Kerala para a mitigação dos conflitos da vida humana.

Espera -se que as práticas indígenas dos tribunais evitem a causalidade humana em conflitos de animais humanos a serem protegidos por isso, e serão realizadas evidências científicas de sua eficácia.

A comida da missão, forragem e águaEvite que os animais selvagens se sintam atraídos pelas áreas habitadas e verifique se eles têm acesso a alimentos e água dentro da própria floresta, enquanto o macaco da missão e o porco selvagem da missão sãoProjetado para controlar a ameaça de macacos selvagens por meios legais e restringir a população de porcos selvagens, para os quais será usado o serviço de alças embaladas.

Mision Sarpa eliminará mortes de cobra fortalecendo a produção e a distribuição de anti-veneno, além de fortalecer a consciência entre as pessoas. A missão solar cerca colocou 848 km de cercas solares e continuará o mesmo, enquanto a conscientização da missão ao público celebrará campanhas de conscientização sobre o conflito da vida humana em cada região, de acordo com a especialidade de cada terra.