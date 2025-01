11817: O ator de Pablo Escobar, de Narcos, Wagner Moura, escalado para o thriller da Netflix com Greta Lee

Netflix anunciou Greta Lee (Vidas Passadas) e Wagner Moura (Narcos) como protagonistas de seu próximo thriller de ficção científica 11817. Dirigido por Louis Leterrier (Fast X), o filme conta a história de uma família presa em sua casa por uma força desconhecida. À medida que os recursos se esgotam, eles devem enfrentar conflitos internos e a misteriosa ameaça que os confina.

Wagner Moura junta-se a Greta Lee e outros em 11817 de Louis Leterrier

Greta Lee e Wagner Moura vão estrelar NetflixPróximo thriller de ficção científica 11817. Louis Leterrier, conhecido por Now You See Me e Fast X, dirige o filme.

A história gira em torno de uma família de quatro pessoas presa dentro de sua casa por uma força desconhecida. À medida que ficam sem recursos, eles lutam para sobreviver enquanto enfrentam conflitos internos e a misteriosa entidade que os mantém cativos. A equipe de produção planeja começar a filmar nos próximos meses, embora ainda não tenha anunciado uma data de lançamento.

O roteiro de 11817 foi escrito por Matthew Robinson, cujos créditos anteriores incluem Love and Monsters, The Invention of Lying e muito mais. A equipe de produção conta com Peter Chernin, Jenno Topping e Kori Adelson da Chernin Entertainment, junto com Oly Obst da 3 Arts Entertainment. Louis Leterrier também atuará como produtor, com Thomas Benski, Cécile Gaget, Lars Sylvest e Thorsten Schumacher atuando como produtores executivos.

Greta Lee ganhou reconhecimento por suas atuações em The Morning Show, Russian Doll e Past Lives, ganhando uma indicação ao Globo de Ouro por este último. Ele aparecerá em projetos futuros, como Tron: Ares e um thriller da Netflix dirigido por Kathryn Bigelow.

Wagner Moura alcançou fama internacional por interpretar Pablo Escobar em Narcos, da Netflix. Ele também apareceu em The Gray Man e Elysium. Os próximos papéis de Moura incluem o filme Last Night at the Lobster e a série Dope Thief.

11817 apresenta um diretor experiente, um elenco talentoso e uma premissa baseada na sobrevivência. Atualizações sobre a produção e lançamento do filme serão fornecidas à medida que o progresso continuar.