12 equipes da MLBB competirão entre si

Jacarta – Snapdragon Pro Series (SPS), o maior ecossistema de esportes eletrônicos multitítulos do mundo, é apresentado pelo ESL FACEIT Group (EFG) e Qualcomm Technologies, Inc., para anunciar o campeonato Mobile Masters que acontece no Tennis Indoor Stadium Senayan. Jacarta, Indonésia, 11 a 13 de abril de 2025.

Leia também: Recarregue cupons Mobile Legends na BRImo e torne sua skin favorita tão fácil quanto estalar um dedo

O torneio com maior premiação deste ano, Mobile Masters, desafia as 12 melhores equipes Mobile Legends Bang Bang (MLBB) do mundo competindo por prêmios de até US$ 200.000 (Rs 3,2 bilhões) e o prestigioso primeiro SPS MLBB mundial. qualificação.

“O Sudeste Asiático se tornou nosso lar mais ambicioso e mais vigiado. Mal podemos esperar para ver a mesma energia durante o Mobile Masters”, disse Sam Braithwaite, vice-presidente de ecossistemas de jogos móveis do ESL FACEIT Group, em comunicado oficial no domingo. . , 19 de janeiro de 2025.

Leia também: Dois jogadores da seleção indonésia competem com habilidades no torneio que antecede o M6 MLBB 2024

Como um dos jogos para celular mais populares do mundo, a MLBB é um dos pilares do SPS Ano 3. SPS Season 6 APAC – Open Finals for MLBB é a competição de qualificação mais assistida de todos os tempos em eSports para dispositivos móveis, consoles e PC (Esports Charts).

Leia também: Pronto para mimar os jogadores indonésios com pacotes especiais

Mais de 830 mil torcedores assistiram para ver quais times avançariam para a próxima fase, superando o maior recorde de audiência das Finais do Desafio da última temporada e mostrando um crescimento incrível na audiência online.

Mobile Masters MLBB 2025 contará com 12 equipes, 10 das quais se classificarão após mostrarem seu melhor desempenho durante a 6ª temporada do SPS. As finais regionais do Mobile Challenge acontecerão entre 9 de fevereiro e 2 de março de 2025, com um ingresso restante concedido por meio da qualificação para os Jogos Moonton da MLBB.

A vaga final será concedida ao Team Liquid ID representando o anfitrião do torneio, a Indonésia. A seguir está a programação do Mobile Masters MLBB 2025:

● Fase de grupos: 7 a 9 de abril

● As seis melhores equipes avançam para os Playoffs

● Eliminatórias: 11 a 13 de abril

● Grande final: 13 de abril