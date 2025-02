12 maoístas mortos em uma reunião com as forças de segurança de Bijapur em Chhattisgarh

Doze maoístas foram mortos em uma reunião com a equipe de segurança no distrito de Bijapur, em Chhattisgarh, no domingo (9 de fevereiro de 2025), informou a polícia.

O tiroteio explodiu em uma floresta na área do parque nacional de Indravati de manhã, quando uma equipe de pessoal de segurança estava fora de uma operação anti-xalita, disse um policial sênior.

“De acordo com informações preliminares, 12 naxalitas foram mortos no tiroteio”, disse ele.

“A troca intermitente de incêndio ainda estava em andamento e mais detalhes eram esperados”, acrescentou.