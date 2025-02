12:30 Relatório – As tarifas do México foram adiadas; O que está acontecendo com a USAID?

*Colher timidamente os vizinhos* : Presidente Trump e presidente mexicano Claudia SheinbaumEle disse que eles concordaram com um atraso de um mês nas tarifas, que estavam programadas para entrar em vigor à meia -noite. Trump publicou no Social no verdade que sua conversa foi “amigável”. Sheinbaum ecoou o sentimento em sua publicação X, descrevendo sua conversa com Trump como “bom”. E quanto ao Canadá? : Esteja ciente dos desenvolvimentos hoje. Trump diz que conversou com o primeiro -ministro canadense Justin TrudeauEsta manhã, e os dois falarão às 15h est. Detalhes da avaliação: Todas as importações canadenses e mexicanas terão uma taxa de 25 %. As importações chinesas terão uma taxa de 10 %. Como os mercados reagiram: O mercado de ações ficou submerso nesta manhã. 🗨️ Siga o blog ao vivo de hoje para desenvolvimentos Reaction Reações a ameaças tarifárias: Do ex -vice -primeiro -ministro do Canadá : “Isso realmente é uma loucura total” Chrystia Freeland disse “Morning Joe” da MSNBC. “Essas taxas tornarão a vida mais cara para os americanos. … é a auto-mutilação. Os Estados Unidos estão sofrendo. Acreditamos que é completamente louco. E também estamos muito, muito zangados com você. Do senador Mitch McConnell (Ky.), Ex -líder do Partido Republicano do Senado: “Isso direcionará o custo de tudo. Em outras palavras, os consumidores dos EUA pagarão. Quero dizer, por que você quer lutar com seus aliados por isso? McConnell disse enquanto conversava com Lesley Stahl Nos “60 minutos” da CBS. Readings Leituras relacionadas: NPR : Trump usou fentanil para justificar tarifas, mas a crise já estava aliviada

Axios : Bola de demolição de Musk perfura o santuário interior do governo Elon Musk pressiona para desmantelar a Agência de Ajuda Fórmula dos Estados Unidos: © AP Tecnologia bilionária Elon Almizcle diz ele e Presidente TrumpEles estão fechando a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID). “A USAID é uma organização criminosa. É hora de morrer ”, publicou Musk em X, que ele possui. O almíscar está fazendo isso com a bênção de Trump: “E eu realmente verifiquei com (Trump) várias vezes. Eu disse: ‘Você tem certeza?’ Ele diz: “Sim”, disse Musk em uma discussão sobre os X Spaces “. O que a USAID faz?: Fornece ajuda humanitária aos países e áreas afetadas durante conflitos. Foi formado em 1961 e tem um orçamento de US $ 50 bilhões. O que aconteceu durante o fim de semana?: Altos funcionários da USAID tentaram fisicamente para impedir que a equipe de almíscar tenha acesso a seus sistemas internos, alguns dos quais são classificados, De acordo com a NBC News. Os funcionários do Departamento de Eficiência do Governo Musk (DOGE) poderiam finalmente acessar o sistema seguro. Os altos funcionários da USAID que tentaram bloquear fisicamente o acesso foram licenciados. E então durante a noite: Todos os funcionários da USAID receberam o pedido para ficar em casa na segunda -feira. 🔎 Veja o e -mail enviado aos funcionários da USAID Ter em mente: USAID.gov Eu estava escuro no sábadoMas há uma página da web para a agência em State.gov. Na semana passada, foi revelado que Trump está pensando em fundir a organização com o Departamento de Estado. Fwiw : Secretário de Estado Marco RubioEle foi nomeado administrador interino da USAID. 💡 Por que isso importa : Trump tentou congelar temporariamente quase todos os fundos federais desde que voltou para a Casa Branca, embora um juiz o bloqueasse. Trump também deu a Musk muito poder para eliminar o que eles vêem como uma despesa desperdiçada. ➤ A versão Ezra Klein da primeira estratégia de 100 dias de Trump:

