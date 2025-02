12:30 Relatório – RFK Jr. Cling; Tulsi Gabbard recebe o Partido Republicano “Sim”

Eles podem precisar de um bloco de corte maior : Presidente Trump Ele está tentando ativamente desmontar várias partes do governo federal. Primeiro, USAID:Seu principal objetivo tem sido a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), que facilita a ajuda humanitária a países e regiões em desenvolvimento que enfrentam conflitos. O que está acontecendo na USAID? : Secretário de Estado Marco Rubio Ele está encarregado da agência enquanto sua equipe decide seu destino.

Dezenas de altos funcionários foram suspensos

Centenas de funcionários contratados foram demitidos.

Os funcionários foram instruídos a ficar em casa. E agora, o Departamento de Educação: Segundo relatos, Trump está escrevendo uma ordem executiva para desmontar lentamente o Departamento de Educação, De acordo com o Washington Post. Tecnicamente, apenas o Congresso pode fechar o departamento (e isso seria muito improvável), para que a ordem executiva encontre maneiras de eliminar as partes dele. O que está acontecendo no Departamento de Educação: O governo Trump já colocou dezenas de funcionários do departamento com licença.

Vários funcionários do departamento de eficiência do governo têm acesso a sistemas internos, incluindo informações pessoais para estudantes que recebem ajuda federal. Além disso, o Departamento de Justiça e o FBI estão purgando: O governo demitiu dezenas do Departamento de Justiça (DOJ) e funcionários do FBI como parte de seu expurgo. Isso vai lá: As cinco posições profissionais mais altas foram demitidas no FBI, além dos chefes de vários escritórios de campo.

Aqueles que trabalharam nos dois processos criminais de Trump foram demitidos e foram escoltados do lado de fora do prédio.

Os agentes e advogados que acusaram os réus de 6 de janeiro foram demitidos. Bet Betbit: Aproximadamente 24.000 trabalhadores federais fizeram a oferta de compra do governo Trump até agora, Relatórios de Notus Reese Gorman. A oferta é boa até quinta -feira, mas isso é equivalente a aproximadamente 1 % do governo federal. A administração Eu estava esperando 5-10 % dos trabalhadores aceitariam. Guerra Comercial? Isso é um problema de março : Presidente TrumpEle evitou uma guerra comercial que começou, chegando a acordos com o Canadá e o México para adiar os 25 % ameaçou a tarifa contra dois dos maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos em mais um mês. Sim, mas: A taxa de Trump de 10 % em todos os produtos chineses entrou em vigor à meia -noite. O que aconteceu? : “Trump e seus aliados reivindicaram a vitória após o presidente mexicano Claudia Sheinbaum Ele concordou em enviar 10.000 soldados para a fronteira entre os Estados Unidos e o México em troca de um atraso de um mês de taxas e o primeiro -ministro canadense Justin TrudeauEle prometeu nomear um czar de fentanil e estabelecer uma força de greve conjunta dos estados unidos do Canadá para combater o crime organizado, contrabando e lavagem de dinheiro. Como Washington se sente sobre tudo isso?: “Mas o repentino detido do presidente. Uma sensação de alarme foi estendida entre os legisladores do Partido Republicano na segunda -feira de manhã, depois que a média industrial Dow Jones, S&P 500 e NASDAQ caíram no comércio anterior ao comércio. Leia os relatórios de Alexander Bolton: ‘Ameaças tarifárias de Trump apito para Washington’ 🎙️ Ouça o episódio de NYT ‘The Daily’ hoje: “Como a América do Norte evitou uma guerra comercial, por enquanto” Leia Leia mais:

