12:30 Relatório – Tulsi Gabbard confirmou; Trump dá a Dade mais poder

Presidente Trump e bilionário tecnológico Elon AlmizcleEu tenho enfrentado uma série de obstáculos legais à sua repentina e massiva revisão do governo federal.

Por exemplo, juízes federais bloquearam três de suas principais ações executivas:

Congelamento de subsídios e empréstimos federais Desmontagem da Agência dos Estados Unidos em Desenvolvimento Internacional Proibir a cidadania da lei de nascimento para os filhos de alguns imigrantes

🚨 E outra nova demanda esta manhã: Oito vigilantes federais demitidos estão exigindo recuperar seu trabalho depois que Trump os expulsou.

Mas Trump está realmente dando a Elon ainda mais poder: Trump assinou uma nova ordem executiva Na terça -feira, ordenando agências federais que envolvam o Departamento de Eficiência do Governo (DOGE) para realizar cortes na força de trabalho e suas decisões de contratação.

Um momento surreal: Trump convidou Musk para o Salão Oval para parar com ele da mesa resolvida e defender seu novo Dux.

“As pessoas votaram em uma importante reforma do governo e é isso que as pessoas vão conseguir”, disse Musk, defendendo Doge. “É disso que se trata a democracia”.

📸 Filho de Trump, almíscar e almíscar

Alex Gangitano de la Colina descreveu bem o momento: “O momento surpreendente na terça -feira no Salão Oval apresentou o líder do mundo livre, convidando o homem mais rico do mundo a defender seus objetivos na frente da imprensa trazida para a ocasião. Um dos filhos pequenos de Musk jogou do casaco às vezes quando o bilionário … argumentou que a burocracia federal não pode ter mais poder do que qualquer representante escolhido.

Como os republicanos se sentem sobre esses movimentos? : A colina Alexander Bolton Ele tomou a temperatura dos republicanos do Senado: eles querem que Trump respeite as decisões dos juízes federais. De Bolton:“Os legisladores do Partido Republicano relutam em criticar as ações de Trump, temendo que ele possa transformá -las em objetivos para os desafios primários no próximo ano. Mas eles estão cada vez mais preocupados com a nação imersa em uma crise constitucional se Trump ignorar as ordens judiciais que impedem suas ações mais agressivas.

💡 Por que isso importa : Musk, que só está na órbita de Trump há aproximadamente sete meses e tem muito pouca experiência no governo, tentou desmontar as principais agências governamentais, comprar centenas de milhares de trabalhadores federais e cuidar dos sistemas de pagamento dentro do tesouro Departamento. Embora os republicanos do Capitólio não atinjam diretamente Trump ou Musk, eles estão preocupados com uma crise constitucional para alguns de seus movimentos.