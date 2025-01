12h30 Relatório: Trump evita prisão e multa em caso de silêncio

Finalmente é sexta-feira. A área de Washington, DC pode receber mais 2,5 a 5 centímetros de neve esta noite! ❄️☃️ Ah, isso me lembra de morar na Nova Inglaterra. Isto é o que está acontecendo hoje: Trump é agora o primeiro ex-presidente a ser condenado por um crime.

O juiz não impõe quaisquer sanções a Trump pela sua condenação por dinheiro secreto.

O que acontece agora nas batalhas jurídicas do presidente eleito?

A Suprema Corte considera o destino do TikTok.

⚖️ Frase de Trump Sem prisão ou multa, mas condenado como criminoso:

© Brendan McDermid via AP, Piscina Presidente eleito Trump Ele não recebeu nenhuma sanção em seu caso de silêncio em Nova York esta manhã, mas sua condenação por crime foi consolidada. Juiz Juan Merchan decidiu dar a Trump uma licença incondicional. Existem duas maneiras de girar isso: Trump é o primeiro presidente condenado como criminoso condenado.

Trump está livre para ir: não haverá pena de prisão, multa ou liberdade condicional em seu caso de silêncio. Trump compareceu à sentença?: Compareceu virtualmente na audiência de aproximadamente 40 minutos junto com seu advogado. Todd Blanche. Ter em mente: A Suprema Corte rejeitou na quinta-feira a última tentativa de Trump de adiar sua sentença. Foi uma decisão dividida – Chefe de Justiça João Robertse justiçaAmy Coney Barrett juntou-se aos três liberais do tribunal na rejeição do pedido de Trump. Os outros quatro juízes conservadores ficaram do lado de Trump. Este é o fim?: Provavelmente não. A sentença de Trump significa que agora ele pode recorrer das acusações, algo que prometeu fazer. O que acontece agora?: “Espera-se que Trump apele (procurador distrital de Manhattan, Alvin) Bragg de toda a teoria do caso, além de seus recursos de imunidade presidencial que permanecem pendentes. Mas mesmo um recurso bem-sucedido levaria meses, senão anos, para tramitar nos tribunais. E com Trump prestes a tomar posse em menos de duas semanas, os especialistas jurídicos geralmente concordam que os processos criminais não podem prosseguir contra um presidente em exercício.” (a colina) Trump disse ao juiz esta manhã que é “totalmente inocente” e disse que a sua experiência com o sistema de justiça criminal de Manhattan foi “muito terrível”. 🗨️ Acompanhe o blog ao vivo de hoje sobre atualizações do tribunal 💲IMEDIATAMENTE APÓS A SENTENÇA💲: Trump enviou uma declaração por e-mail tentando arrecadar fundos para sua sentença. “Eles estão tentando sabotar o processo de Transição Presidencial. “Eles estão tentando acabar com a presidência como a conhecemos, pouco antes de eu assumir o cargo”, escreveu Trump. 🏛️ acontecendo hoje A demografia de uma transmissão ao vivo da Suprema Corte pode ser *muito* mais jovem hoje: © Drew Angerer/Getty Images A Suprema Corte ouve hoje um caso para decidir o destino do popular aplicativo de mídia social TikTok. Os advogados da empresa e do Departamento de Justiça apresentam argumentos opostos a favor e contra a proibição do aplicativo, que entra em vigor em 19 de janeiro. A questão principal: O que ganha: preocupações com a segurança nacional ou liberdade de expressão? 👍 O argumento da segurança nacional: Os defensores da proibição estão preocupados com a controladora chinesa da TikTok, ByteDance. Eles estão preocupados com a possibilidade de compartilhar dados confidenciais de usuários americanos com o governo chinês. Os críticos temem que o TikTok também possa ser usado como arma pelo Partido Comunista da China para espalhar desinformação. 👎 O argumento da liberdade de expressão: É um aplicativo extremamente popular entre os americanos e uma proibição eliminaria uma plataforma para mais de 170 milhões de usuários americanos. Os críticos da lei argumentam que ela viola os direitos da Primeira Emenda dos americanos. Eles também argumentam As ameaças à segurança nacional são apenas hipotéticas.. Se nada mudar: O TikTok será banido em 19 de janeiro, a menos que a ByteDance se desfaça da empresa. Isso está logo ali na esquina: O Supremo Tribunal é espera-se que governe sobre o caso no final da próxima semana. Qual é a posição de Trump sobre a proibição?: Presidente eleito Trump Ele simpatiza com a plataforma e se encontrou com o CEO Shou Zi Chew em Mar-a-Lago no mês passado. Cenários: O Supremo Tribunal pode determinar que a proibição é inconstitucional.

Os juízes podem adiar a proibição até que Trump tome posse.

O tribunal superior poderia manter a proibição. Nesse cenário, o aplicativo poderá desaparecer das lojas de aplicativos no dia 19 de janeiro.

O presidente Biden poderia concordar em adiar a proibição. 💻 Ouça as sustentações orais ao vivo. Leia mais: ‘O futuro do TikTok está em jogo nos argumentos da Suprema Corte de sexta-feira’ DESTAQUES DOS ARGUMENTOS ORAIS:

TikTok afirma que um desinvestimento é muito difícil de realizar: O advogado TikTok Francisco Noel Ele argumentou que seria "extremamente difícil" para a ByteDance alienar o TikTok. TikTok usou Jeff Bezos como argumento: O advogado da TikTok apontou o fundador da Amazon Jeff Bezos Ser proprietário do Washington Post é um exemplo de por que a lei viola os direitos da Primeira Emenda do TikTok. "Suponhamos que a China usasse a sua influência sobre Jeff Bezos, o seu império internacional, incluindo as suas empresas chinesas, para forçar o Washington Post a escrever tudo o que a China quisesse na primeira página do Post." disse Francisco. "Certamente o governo não poderia chegar e dizer: 'Jeff Bezos, você precisa vender o The Washington Post ou fechá-lo.' " O juiz Brett Kavanaugh pressiona TikTok sobre questões de segurança nacional: "Acho que o Congresso e o presidente estavam preocupados com o fato de a China estar acessando informações sobre milhões de americanos… que eles usariam essas informações ao longo do tempo para desenvolver espiões, converter pessoas, chantagear pessoas, pessoas que dentro de uma geração estarão trabalhando no FBI ou a CIA ou o Departamento de Estado", disse Kavanaugh. 💉 Transição Trump Trump busca uma brecha legal na imigração: Presidente eleito TrumpOs conselheiros de Trump têm trabalhado há meses para encontrar uma ameaça à saúde que possa justificar o seu caso de encerramento da fronteira entre os EUA e o México, informou o The New York Times. Zolan Kanno Youngs e Hamed Al Aziz relatório. Trump conseguiu usar esse motivo em 2020, durante a pandemia de COVID-19.: "Enquanto se prepara para assumir novamente o cargo, o Sr. Trump não tem nenhum desastre de saúde pública para apontar. Ainda assim, os seus conselheiros passaram os últimos meses a tentar encontrar a doença certa para defender o seu caso, segundo quatro pessoas familiarizadas com as discussões. "Eles consideraram a tuberculose e outras doenças respiratórias como opções e pediram aos parceiros da Patrulha da Fronteira exemplos de doenças que estão a ser detectadas entre os migrantes." A regra que se aplicaria: Título 42, que pode impedir a entrada de pessoas no país devido a uma ameaça à saúde. Ter em mente: O próximo vice-chefe de gabinete de Trump na Casa Branca Stephen Miller "Há muito que ele considera o Título 42 uma ferramenta fundamental para o seu objetivo de fechar a fronteira à migração. "Basicamente, há anos que se procura encontrar exemplos suficientes de doenças entre os imigrantes que justifiquem o uso da lei." Leia o relatório completo: 'Por dentro da busca de Trump por uma ameaça à saúde para justificar sua repressão à imigração' DOCE:

Verificar A última capa da The New Yorker. Representa o bilionário da tecnologia. Elon Musk faça o juramento de posse no dia da posse com Trump ao fundo. Trump quer suas antigas acomodações de volta:

O Wall Street Journal Craig Karmin relata que a "empresa imobiliária de Trump está em negociações para retomar seu antigo hotel em Washington, D.C., uma medida que poderia oferecer um teste inicial de como o presidente eleito lidará com potenciais conflitos de interesse". Leia o relatório completo: 'Os Trumps estão em negociações para recuperar seu precioso hotel em DC' MAIS LEITURA: Washington Post: DOGE está enviando agentes para todo o governo dos EUA. O Wall Street Journal: Facções republicanas rivais lutam pela aprovação de Trump a colina: O Partido Republicano no Senado teme que minas terrestres na Câmara possam inviabilizar a agenda tributária de Trump O jornal New York Times: Uma repreensão a Trump oferece um retrato revelador de uma Suprema Corte dividida

