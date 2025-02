13 coisas que são excluídas dos segredos bancários

VIVA – A Autoridade de Serviços Financeiros (OJK) emitiu um número 44 da regulamentação da Autoridade de Serviços Financeiros (POJK) 44 de 2024 em segredos bancários. Esta regra está preparada para considerar os interesses de abertura de segredos bancários no caso de ativos conjuntos, como a decisão do Tribunal Constitucional Número 64/PUU-X/2012.

Através desta regra, existem 13 coisas excluídas dos segredos bancários. Através desta regra, existem 13 coisas excluídas dos segredos bancários. Algumas dessas coisas incluem os propósitos da justiça em casos civis, a solicitação dos herdeiros legítimos, as informações de câmbio, para as contas a receber contrato que foram submetidas aos assuntos estaduais das contas a receber do Estado.

“Espera -se que a emissão do POJK 44/2024 seja um guia para todas as partes interessadas, tanto aqueles que solicitam segredos bancários, incluindo funcionários responsáveis ​​por cumprir a lei, bem como para o setor bancário que fornecerá segredos bancários àqueles que solicitam e Eles atendem aos requisitos para a abertura de segredos bancários “, disse o chefe interino do Departamento de Alfabetização Financeira e Comunicação OJK, M Ismail Riyadi.