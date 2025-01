141 rúpias. prometido para a ‘Escola Namma Ooru Palli’; Um site foi lançado para conectar ex-alunos do governo. escolas

A iniciativa Namma School Namma Ooru Palli (NSNOP) recebeu promessas no valor de Rs 141 milhões de 31 empresas para a região de Tiruchi durante sua conferência regional na terça-feira. A região de Tiruchi abrange distritos como Tiruchi, Ariyalur, Perambalur, Pudukkottai e Karur.

Como parte do evento, o Departamento de Educação Escolar lançou o Palli Chaalaram, um website concebido para conectar ex-alunos de escolas públicas e incentivar as suas contribuições para o desenvolvimento escolar. No âmbito da iniciativa NSNOP, o portal pode ser acedido em https://thlink.in/1qb3og

A página fornece detalhes de todas as escolas públicas em Tamil Nadu, seu status atual, ex-professores e ex-alunos. Permite que os antigos alunos se reconectem, apoiem as suas escolas através de contribuições digitais e colaborem em iniciativas de desenvolvimento. Os usuários podem localizar ex-professores, revisitar memórias escolares e atender necessidades específicas, como melhorar a infraestrutura.

O Ministro da Educação Escolar, Anbil Mahesh Poyyamozhi, que lançou o portal durante o evento, disse que ele desempenharia um papel crucial no incentivo à participação dos ex-alunos na transformação das escolas públicas.

A conferência marcou o quarto encontro regional após eventos semelhantes em Chennai, Madurai e Coimbatore. Dirigindo-se aos participantes, Mahesh destacou o sucesso da iniciativa NSNOP, que arrecadou mais de 500 milhões de rupias desde o seu lançamento pelo ministro-chefe MK Stalin em dezembro de 2022. “Nossa meta para a região de Tiruchi era de 100 milhões de rupias, mas o valor prometido excedeu em muito expectativas”, afirmou.

Mahesh criticou o governo da União por reter fundos no âmbito da Política Nacional de Educação, vinculando-a à política de três idiomas. Embora Tamil Nadu tenha cumprido 18 dos 20 indicadores do Sarva Shiksha Abhiyan (SSA), os fundos não foram liberados, disse ele. Implacável, o governo estadual estabeleceu de forma independente a meta de construir 18.000 salas de aula a um custo de 7,5 mil milhões de rupias, como parte dos seus esforços para melhorar a infra-estrutura das escolas públicas.

Ele descreveu vários esquemas estaduais, incluindo o esquema de café da manhã gratuito, a iniciativa Naan Mudhalvan, o esquema Pudhumai Penn, laboratórios STEM e treinamento em robótica e inteligência artificial.

Venu Srinivasan, Presidente Emérito da TVS Motor Company e Presidente da NSNOP, enfatizou o objetivo do programa de transformar as escolas públicas com infraestrutura moderna para competir com instituições privadas. “Esta iniciativa fortalece os alicerces da nossa sociedade e anuncia uma revolução silenciosa em Tamil Nadu”, disse ele.

O membro do Rajya Sabha, Tiruchi N. Siva, disse que o governo estadual alocou mais de 10% de seu orçamento (Rs 44.000 milhões) para a educação escolar este ano, apesar do apoio central limitado. Durai Vaiko, membro do Lok Sabha, elogiou a liderança de Tamil Nadu na educação escolar e destacou o foco do Estado no desenvolvimento de habilidades e na aprendizagem orientada para o emprego.

R. Sudhan, Secretário, NSNOP, NV Balachandar, Diretor, Ashok Leyland e Srivats Ram, Presidente, CII Tamil Nadu estiveram presentes.