146 trabalhadores indonésios são deportados pela Arábia Saudita, então

Tangerang, Viva Um total de 146 cidadãos indonésios (cidadãos indonésios) que eram como trabalhadores migrantes indonésios (PMI) chegaram ao Terminal 3, Aeroporto Soekarno-Hatta, Tangerang.

Centenas de PMI foram deportados do governo da Arábia Saudita após serem registrados pela administração do governo local. Onde, também conhecido, os cidadãos indonésios de Java Oriental, NTB e Java Ocidental são PMI não processuais.

O Ministro do P2MI, Abdul Kadir Karding, disse que centenas de cidadãos indonésios que chegaram à Indonésia realizariam a recolha de dados para posteriormente nas suas respectivas regiões.

“Eles são PMI não processuais e agora os recebemos após serem deportados pelo governo saudita. Eles serão primeiro submetidos à coleta de dados antes de serem devolvidos às suas respectivas regiões”, disse ele, no sábado, 25 de janeiro de 2025.

Neste caso, Karding disse que o seu grupo além de atender, posteriormente também garantiu que o PMI que chegou mais tarde chegasse em casa. Mesmo que tenham ido para a Arábia Saudita não processual.

“Como não temos cooperação com a Arábia Saudita, eles partiram em média depois de 2015. Isso significa que todos são uma saída não processual, mas isso faz parte da responsabilidade do Estado, porque este é nosso cidadão”, disse ele. .

 Ministro da Proteção dos Trabalhadores Migrantes da Indonésia (P2MI) Abdul Kadir Karding Foto: Viva.co.id/uki Rama (Malang)

Acrescentado pelo Diretor de Proteção do Ministério das Relações Exteriores da Indonésia, Yudha Nugraha, este é o terceiro retorno.

Assim, nas últimas semanas, o governo da Arábia Saudita levou a cabo processos de deportação em massa.

“Esta deportação é de muitas faces do país, incluindo, claro, as faces do Estado indonésio. Portanto, 146 deportados chegaram esta manhã, sendo 119 mulheres e 27 homens. De Java Ocidental, NTB, Java Oriental e também de vários províncias. E de fato eles cometem violações de imigração”, disse ele.