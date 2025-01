16.000 policiais serão mobilizados para ataque de bandobus em Kaanum Pongal

A Polícia da Grande Cidade de Chennai tem tomado medidas especiais de segurança com o envio de 16.000 policiais para garantir uma celebração feliz e segura de Kaanum Pongal para o público.

Antes do festival Kaanum Pongal, no dia 16 de janeiro, o público deverá visitar a Marina Beach e outros locais de entretenimento junto com suas famílias. Portanto, elaborados arranjos de segurança foram implementados sob as instruções do Comissário da Polícia da Cidade Metropolitana de Chennai, A. Arun, para garantir que nenhum incidente desagradável ocorra.

Um total de 16.000 policiais, incluindo inspetores, subinspetores, pessoal da Reserva Armada e pessoal da Polícia Especial de Tamil Nadu, fornecerão segurança durante o festival de Pongal. Além disso, 1.500 membros da Guarda Nacional estarão estacionados durante as celebrações de Pongal.

Foram instaladas três minissalas de controle temporárias da estátua do Trabalho até a estátua de Gandhi e cabines de atendimento policial foram instaladas nas entradas de sete vias de serviço da estátua do Trabalho ao farol, além de estacionamento de oito ambulâncias com equipes médicas e dois bombeiros para satisfazer qualquer requisito. Além disso, barcos mecanizados e 200 voluntários com capacidade de natação permanecem disponíveis para operações de resgate, informou a polícia municipal.