16 mortos, 45 feridos em dois acidentes de trânsito no Paquistão

Dezesseis pessoas morreram e outras 45 feridas em dois acidentes de trânsito separados na província de Sindh, do Paquistão, segundo a polícia.

No primeiro acidente, cinco pessoas morreram e outras 10 ficaram feridas quando o caminhão em que estavam viajando com um trailer perto do distrito de Qazi Ahmed, na cidade de Sindh Shaheed Benazirabad, no sábado, 16 de fevereiro de 2025.

O oficial da Estação Qazi Ahmed (Sho) Waseem Mirza disse que o caminhão estava indo para o santuário de Lal Shahbaz Qalandar na cidade de Sehwan, no distrito de Jamshoro.

“O caminhão rápido atingiu inicialmente um carro de burro, seguido de uma grande colisão com um trailer do lado oposto”, o Jornal da madrugada Ele citou o policial como ele disse.

Em outro acidente, 11 pessoas morreram e outras 35 feridas em um acidente de trânsito perto de Ranipur, distrito de Khairpur, na província. O acidente ocorreu quando um ônibus de Burewala caiu com um riquixá na estrada nacional.

Todos os passageiros mortos eram de Burewala em Punjab.

Os acidentes de trânsito fatais nas estradas ocorrem com frequência no Paquistão, com as principais razões que incluem excesso de velocidade, avanço perigoso e desprezo pelas regras de trânsito.