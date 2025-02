16 trabalhadores indianos presos na fábrica de cimento Líbia que retornarão hoje

Os 16 trabalhadores indianos que ficaram presos na Líbia durante os últimos 10 meses irão para a Índia hoje (4 de fevereiro de 2025). Os acordos foram concluídos para seu retorno à Índia, as fontes relataram O hindu Terça-feira.

Dezesseis trabalhadores indianos alegaram que foram presos em “condições da prisão” na fábrica de Benghazi da Companhia de Cimento da Líbia desde setembro de 2024, uma vez que protestaram contra longas horas de trabalho, salário irregular e violação do contrato contratual por seu empregador.

Os trabalhadores são de várias partes de Uttar Pradesh e Bihar. Quando O hindu Eles conversaram com dois deles, disseram que sua viagem da Índia por Dubai foi facilitada por um “contratado” com sede em Dubai, Abu Bakkar, um cidadão líbio. Os problemas começaram em setembro do ano passado, quando Mithilesh Vishwakarma, por Gorakhpur, em leste de Uttar Pradesh, notou um forte corte salarial. Logo os pagamentos salariais tornaram -se irregulares e as casas de trabalho, que estipularam cerca de oito horas e meia quando se juntaram, começaram a ser mais longas, tanto que dobrou cerca de quatro meses, e os funcionários foram chamados depois da meia -noite para trabalhar para trabalhar em turnos inalterados .

Um confronto ocorreu em setembro, quando os trabalhadores indianos procuraram seus salários não pagos e solicitaram uma redução no horário de trabalho. “O empreiteiro voou de Dubai quando ouviu isso. Ele venceu dois de nós em branco e azul e nos forçou a trabalhar naquele dia ”, disse Vishwakarma. Desde então, eles não estão trabalhando e também não foram pagos.

A Líbia Cement Company possui trabalhadores de toda a Ásia que trabalham em sua fábrica de Benghazi. Alguns deles têm ajudado seus colegas indianos desde o início dos protestos, comprando provisões e alimentos.