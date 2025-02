Dezessete pessoas estão recebendo tratamento para a síndrome de Guillain-Barre (GBS) em diferentes hospitais gerais do governo (GGHS) em Andhra Pradesh de sexta-feira, de acordo com informações compartilhadas pelo Secretário Especial de Saúde, MT Krishna Babu.

Pacientes com GBS estão em frente ao GGH, a saber, Har (pessoa Andonona); KGH, Visachan (5); Ggh, seu tish (4); GGH, Vijawada (1); GGH, o ano (5); Eu sou o GGH Anaunnte (1).

A partir de agora, ele não foi informado da incidência de casos de GBS de qualquer área geográfica específica, cidade ou salas municipais.

Krishna Babu disse que 53 casos de GBS foram relatados no estado entre 1 de novembro de 2024 e 14 de fevereiro de 2025.

Uma morte foi relatada devido ao GBS, confirmou que o Sr. Krishna Babu acrescentou que uma criança de 10 anos é de Srikakulam, V. Yuvanthu, sucumbiu à doença em 13 de fevereiro.

O oficial médico e de saúde do distrito de Srikakulam, PV Balamurali Krishna, disse que a criança desenvolveu uma dor na garganta em 30 de janeiro. No dia seguinte, ele se queixou de fraqueza nas pernas e foi admitido em um hospital particular. Sua fraqueza aumentou tanto que ele não conseguiu parar ou andar.

“Embora ele tenha sido encaminhado ao Hospital King George (KGH) em Visakhapatnam, seus pais o transferiram para um hospital particular no distrito de Srikakulam, onde morreu. Foi administrado com esteróides e imunoglobulina IV. Mas, sua condição havia se deteriorado até então ”, disse o DMHO.

“No entanto, não há necessidade de pânico. Não é uma situação alarmante. O GBS sempre esteve lá. No entanto, o pânico desnecessário é devido ao surto em Pune ”, disse Krishna Babu O hindu, Adicione que a mortalidade global é de 5% a 7%.

Ele disse que os GGHs em Kakinaada, Guntur, Kurnool e KGH, Visakhapatnam, relatam 10 a 15 casos de GBS em média a cada mês.

“O que estamos vendo atualmente está dentro dos números normais. Apenas 10% a 15% dos pacientes com GBS precisam de tratamentos da UCI, onde precisam receber imunoglobulina IV ”, afirmou.

Todos os GGHs têm existências adequadas da imunoglobulina IV e o tratamento é coberto pelo esquema NTR Vaidya Seva. “No entanto, é um tratamento muito caro. Cada imunoglobulina Vial IV (5 mg) atinge ₹ 5.000. O número de estradas necessárias depende do peso do indivíduo ”, disse Krishna Babu e instou as pessoas a informarem o GGH mais próximo se sentirem fraqueza nas pernas.

Sintomas

“Não ser capaz de andar é uma indicação clássica de GBS”, acrescentou.

O GBS é uma doença auto -imune, que pode ser desencadeada por infecções, vacinas (raras), cirurgia e trauma. Os sintomas são fraqueza muscular, geralmente começam nas pernas e se estendem aos braços e no rosto, entorpecido e formigando, e dificuldade em caminhar ou engolir.